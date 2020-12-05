出席世界人權日典禮　蔡英文：落實轉型正義及人權保障

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蔡總統提到，在她當總統的第一年，2016年世界人權日，她也來到白色恐怖景美紀念園區，在相同的地方，宣示要推動轉型正義。4年的時間過去了，有些當時在場的前輩已經離開我們，這充分說明了「時間是轉型正義最大的敵人」。不過，回顧這段時間，我們在轉型正義和人權工作上，確實有明確的進展。
蔡總統指出，第一，我們建立了推動轉型正義的法律和組織。作為獨立機關的促轉會，通過許多考驗後，現在委員已經聘滿，不但平反受難者的罪名、公布了一份又一份調查報告，也積極把轉型正義的理念傳達給社會大眾。同時，隨著《政治檔案條例》施行，威權時期分散、塵封的政治檔案，已經有了明確的法源，正在一一清查和徵集當中，即使是國安情治機關的檔案也都必須依法配合。
蔡總統接著說，第二，我們建立了國家級的人權博物館。我們今天所在的人權館，從前年正式成立後，在人權教育的推廣上有目共睹，還獲得國際獎項肯定。除了靜態的展覽和研究外，人權館也結合文學、藝術、音樂、劇場等多元的形式，把人權的理念傳達到生活每一個層面，最近的「人權藝術生活節」就是一個很好的例子。
蔡總統提到，前陣子，她也來人權館參觀「兒童權利公約」特展，是由一群小朋友幫她導覽的；「人權教育的向下扎根，真的是很有意義的一件事」。
蔡總統進一步說明，第三，我們建立了獨立的國家人權委員會。經過長期討論，今年8月開始，符合聯合國「巴黎原則」的獨立人權機構終於在監察院成立了。包括調查人權侵害事件、檢討人權政策、提出人權報告，到推動國內外的人權合作，都是國家人權委員會的任務。當然，只有建立組織還不夠，也需要人的行動；透過人的意志，才能驅使組織貫徹人權保障的信念。
蔡總統說，剛才監察院長陳菊告訴大家，她有兩種身份，一個身份是國家人權委員會的主任委員，將帶領同仁，讓這個國家的人權保障能夠持續進步；另外，她本身也是政治受難者，可以理解、感同身受許多政治受難者在過程中所承受的壓力跟痛苦，以及家屬在其中所經歷非常困難與煎熬的過程。
蔡總統表示，她相信在陳菊的領導下，監察院的國家人權委員會將會挑起責任，跟很多機關共同努力，讓人權在台灣可以鞏固、延續。她也肯定國家人權委員會的同仁，不只是催生出轉型正義和人權工作的專責機關，更親身投入第一線，用行動落實改變。她接著向在場的張則周教授及許多前輩和家屬致意，謝謝他們願意擔任志工、分享生命故事。因為他們的付出，年輕世代更能夠貼近歷史，體會民主、自由和人權的可貴。
蔡總統強調，和4年前相比，現在台灣有了轉型正義的機制，有了人權教育的機構，也有把關政府的國家人權委員會。「當我們能面對歷史傷痛，不再重蹈覆轍，那麼，我們就一定可以走向共同的未來」。
出席活動者包括監察院長陳菊、文化部長李永得、促進轉型正義委員會主任委員楊翠、國家人權博物館館長陳俊宏等。