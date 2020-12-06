罵哭！車太鉉臭譙《寄生上流》朴素丹　娜恩、頌樂超尷尬

韓國綜藝節目《感性露營》由朴娜勑、安英美、Apink娜恩、MAMAMOO頌樂和《寄生上流》朴素丹共同主持。最新一集來賓邀請到車太鉉，一行人到海邊衝浪，但朴素丹因為身體不適不下水，此舉讓車太鉉不滿、數落她不合群，還質問「連怕水的安英美前輩都下去了，妳身體有不舒服成這樣嗎？」一番話讓朴素丹委屈哽咽，但最後出現驚喜反轉。 我是廣告 請繼續往下閱讀 車太鉉認為衝浪應該要全體參與才有意思，不斷撂話責怪朴素丹缺席，連頌樂都看不下去，問說「哥你為什麼一直針對她」，現場氣氛幾度尷尬，朴娜勑試圖緩和氣氛，但車太鉉仍顯得耿耿於懷，正當陷入僵局之際，朴娜勑打開汽車後車廂，看到飛出的「Happy Birthday」氣球，才知曉一切都是「生日整人計畫」，讓壽星朴娜勑和安英美又驚又喜，朴素丹裝出差點被罵哭的樣子，也讓眾人盛讚「果真是奧斯卡電影的演技」。 眾人到海邊衝浪時，以苗條身材著名的娜恩穿上潛水衣現身，貼身衣物讓她完美身材曲線畢露，她也在IG分享花絮照，立刻吸粉絲大讚「名品身材」。娜恩也展現運動細胞，成功掌握衝浪訣竅、大秀乘風破浪英姿，讓網友直呼「又美又帥」。《感性露營》每周六在friDay影音播出。▲▼Apink娜恩（上）跟MAMAMOO頌樂差點穿幫。（圖／friDay影音）