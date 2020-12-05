出席亞洲民主專題影展 林飛帆楊翠呼籲關注民主與人權
出席亞洲民主專題影展 林飛帆楊翠呼籲關注民主與人權
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-12-05 15:22:10
民進黨與社團法人台灣韓國影視文化藝術交流協會於12月5日起共同舉辦為期2天的「2020台韓影藝沙龍-亞洲民主專題影展」活動，今（5）日下午舉辦開幕式活動。民進黨副秘書長林飛帆致詞表示，呼籲大家關注民主發展；促轉會主委楊翠則說，有任何場合能談人權議題，都是非常重要的。「過去的記憶不能遺忘，不管是光或暗」。
參與香港反送中運動的香港「眾志三子」黃之鋒、林朗彥和周庭日前被香港法院判刑，引發國際關注。和香港社運人士具有交情的林飛帆今天表示，台灣在從威權轉型到民主的過程中，我們是慢慢、逐步走向開放，但香港卻有不同命運，他們是從半開放走向威權、不民主的狀態。
林飛帆說，台灣的「美麗島事件」將滿41週年，透過影展，讓更多年輕人接觸這段歷史。此外，影展也有關於香港反送中的短片，希望透過這些畫面，讓大家回想去年以來香港年輕人在這場運動中的付出，且現在還在接受這些沈重的代價。
楊翠致詞時說，當權者對人權的迫害、侵奪，是隨時隨地的，過去發生，現在和未來也在發生。因此，人權的爭取，會是永恆的普世價值，也是共享價值。楊翠說，不管影片、紀錄片或是各種說故事的方式，包括各種面對面的傳遞，都很重要。
楊翠表示，下週四就是國際人權日，今天她和一、兩百位政治受難者前輩跟家屬出席活動，深刻感覺，台灣轉型正義做得太晚，她認為，有任何場合能談人權議題，都是非常重要的。過去的記憶都不能遺忘，不管是光或暗。