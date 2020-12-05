考生激增7千人！原住民語言認證測驗報考人數逾3萬創新高

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考生激增7千人！原住民語言認證測驗報考人數逾3萬創新高

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-12-05 15:56:39

夷將icyang主委巡視109年度族與認證考場
▲原民會主委夷將icyang巡視109年度族語認證考場，並替所有考生打氣。（圖／原民會提供）
由原民會委託辦理的109年度原住民族語言能力認證測驗今（5）日登場，據統計，本次報考人數創歷史新高，今年度報考人數總計3萬1012人，較上次2萬4056人多出近7000人。
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原住民族委員會指出，自110年起，報名原住民特考者，應取得原民會核發的原住民族語言能力認證初級以上合格證書。明年度開始，教育部公費留學及師資公費生入學等考試，報考者皆須取得原住民族語能力認證中級合格證書，未來族語認證不但能檢視語言文化傳承的成果，合格證書同時亦能保障族人的升學、就業及工作等權益。
原民主主委夷將．拔路兒 Icyang．Parod為了向考生打氣，並慰問試務人員，今日親自到台北考區的台灣師範大學試區巡視，瞭解當日試務作業及應變中心相關處置，期勉所有考生獲得佳績。

而此次族語認證測驗共分16族語42種方言別；測驗級別分為初級、中級、中高級、高級、優級，動員全國試務人員多達2220人。 
原民會表示，初級、中級測驗考生可在12月7日後可至109年度原住民族語言能力認證測驗官網上查詢聽力測驗答案，另本年度各級測驗預計於110年3月8日放榜，測驗合格者將由原民會授予合格證書。
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