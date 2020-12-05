台中自由路五金電料商圈　「狂歡節」一元競標搶破頭

台中市政府經發局輔導商圈發展特色，今（5）日在自由路五金電料商圈舉辦「台中黑手黨狂歡節」，除了街頭藝人表演熱場，一元競標吸引大批人潮參與

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經發局主任秘書倪世齡為炒熱買氣，加入搶拍行列共襄盛舉，商圈主委楊勝雄表示，品質最優的五金盡在自由路五金電料商圈，期待透過活動發揚「黑手窟」文化風貌，提升在地消費力。

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位於自由路的五金電料商圈，是全台第一個以五金電料為主軸的商業街道，早期東區聚集百餘家工廠，其中又以製造金屬零件產業為大宗，隨著經濟發展重心轉移，五金電料商圈業者逐漸聚集在舊建國市場旁，該處被稱為「五金街」，是中部早期五金、電子、電料相關產業集中區，形成著名的「黑手仔堀文化」。

▲全台唯一以五金電料為主軸的商圈，今天舉辦「狂歡節」，期待透過活動行銷，成為 台中最大黑手黨。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.5)

倪世齡表示，市府重視商圈發展，每年編列預算補助商圈辦理行銷活動。迎接年末節慶消費熱潮，商圈特別舉辦「歲末年終特賣會」，各會員店家祭出多項優惠商品，有電鑽組、空氣循環扇及台灣研磨機等，今天透過「黑手黨狂歡節」活動，舉辦一元競標、街頭表演及美食展示等行銷，適逢假日吸引很多民眾前來搶便宜。

楊勝雄說，商圈除強化既有B2B商業模式外，希望藉由此次活動增加商圈零售客群，五金電料商圈除為台中精密機械零件的重要採購地點，更有職人級的專業諮詢服務，讓消費者在家輕鬆享受DIY的樂趣，同時透過活動展示商圈黑手窟的文化風貌，提升在地消費。