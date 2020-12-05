藍營要民眾幫蔡英文打分數 綠營呼籲江啟臣走出同溫層
藍營要民眾幫蔡英文打分數 綠營呼籲江啟臣走出同溫層
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-12-05 16:04:38
蔡英文總統的第二任期將滿200天，國民黨在網路上舉辦爭議事件票選，叫民眾幫蔡英文第二任期施政打分數。對此，民進黨發言人顏若芳今（5）日受訪表示，蔡政府的政績世人有目共睹，呼籲國民黨主席江啟臣不要一直活在同溫層，應該一起出來解決前總統馬英九當初執政留下來的沈屙，才會受到國人的支持。
顏若芳說，現在是蔡總統上任的第二任，也是民進黨扭轉馬英九錯誤執政的第1660天，在這1660天當中，蔡英文總統推動年金改革、國防改革、國艦國機國造、以及加薪減稅、社會住宅、追討不當黨產，這樣子的事情和政績都一直在推動當中。顏若芳指出，這1660天，台美關係、國防關係是史上最好的，防疫跟經濟上的成績都是有目共睹。今年蔡英文總統也被彭博票選為50大影響人物，還有TIME雜誌封面的百大人物，以及這兩天經濟學人雜誌以「COVID-19重創全球經濟，但不包括台灣」為題稱讚蔡英文總統執政的成績。
顏若芳表示，這樣的成績倒底是不是如國民黨所講的？這是世人有目共睹。她呼籲江啟臣不要一直活在同溫層，應該一起出來解決馬英九當初執政留下來的沈屙，一起解決，才會受到國人的支持。