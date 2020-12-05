總統「偷情酒店」曝光！神祕電梯裝滿醜聞八卦

電影《瑰麗卡萊爾：浮華紐約》揭開上流社會神祕面紗，導演馬修米勒以紐約上東城「瑰麗酒店」為主體，紀錄政商名流在此的生活軌跡！瑰麗酒店在紐約走過近90個年頭，向來是政商名流的紐約聚會首選，最豪華的派對永遠在這裡舉行，夜夜笙歌、紙醉金迷，醜聞八卦也隨之而生，連美國總統甘迺迪偷情都在這裡。

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▲瑰麗酒店暗藏祕密通道，只有相關人士才知道。（圖／車庫）

× ▲瑰麗酒店暗藏祕密通道，只有相關人士才知道。（圖／車庫）

瑰麗酒店不只是紐約上流社會的代名詞，更是一幢充滿祕密的巨大宮殿，這個神祕又危險的地方，至今仍是名人造訪紐約入住的不二首選，究竟瑰麗酒店有何魅力，能讓名人們對其死心塌地？導演耗時4年拍攝，不僅訪問瑰麗酒店各層級工作人員，更訪問無數名人：英國皇室、喬治克魯尼、導演魏斯安德森、名廚安東尼波登、網球巨星費德勒、時尚設計師王薇薇等，都在電影中暢談屬於瑰麗酒店的最私密故事。

▲網球巨星費德勒（左）親切與瑰麗酒店員工聊天。（圖／車庫）

× ▲網球巨星費德勒（左）親切與瑰麗酒店員工聊天。（圖／車庫）

而其中最為人知的就是，美國總統甘迺迪與瑪麗蓮夢露的地下情，亦將於電影中揭曉，謠言盛傳瑰麗酒店暗藏祕密電梯及通道，就是為了讓兩人私會設置，不僅如此，那座神祕的電梯，也同時乘載過英國皇室黛安娜王妃、麥可傑克森和賈伯斯！所有不為人知的精采故事，都將在電影中展開。

▲美國總統甘迺迪（左）與瑪麗蓮夢露的地下情，也重返現場。（圖／車庫）

× ▲美國總統甘迺迪（左）與瑪麗蓮夢露的地下情，也重返現場。（圖／車庫）

導演也表示，為了執導這部紀錄片，他花了大把時間在瑰麗酒店，常常見到名人入住，他說：「我常常在咖啡廳看到伍迪艾倫，我們也不會貿然上前，因為我們希望能記錄到雙方都開心的訪談。在螢光幕前沉默寡言的明星，像是湯米李瓊斯、哈里遜福特，他們在談論瑰麗酒店時都非常熱情，看得出來是真的很喜歡瑰麗酒店。」