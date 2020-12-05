羽球／透過閱讀來抒壓 羽球天后戴資穎推薦這兩本書
體育中心／綜合報導
calendar_today2020-12-05 16:08:21
2020 年來到倒數最後一個月，大家都需要一些溫暖、療癒的動力來迎接 新年度。高雄市立圖書館也推出了年終加碼的借閱贈獎，用實際回饋感謝高雄讀者在 今年遇到疫情仍然和圖書館這麼親近。特別令人喜出望外的是，高市圖邀請到目前擔任 高雄市秋冬旅遊大使的世界球后戴資穎來合作推閱讀，小戴在高市圖拍攝的系列照片 和影片一曝光，讀者驚豔連連：「竟然有機會看到戴資穎之前沒有公開過的知性一面， 還可以去借書抽小戴周邊商品，賺到了啦!」更有讀者發現「小戴說到狗狗的書眼神發 亮~有點萌…」。
高雄市立圖書館代理館長林奕成談到這次和戴資穎合作的契機，來自 10 月戴資穎 擔任高雄市秋冬旅遊大使的系列照片中有好幾張在總館前拍的照片，圖書館同仁看了 紛紛腦洞大開，想知道戴資穎如果到圖書館會借什麼書?後來就把腦筋動到了規劃中的 年終加碼借閱活動上。高市圖本來就是高雄市重要藝文場所，如果透過與擁有世界知名 度及陽光健康形象的 109 年高雄秋冬旅遊大使戴資穎合作來推動這次借閱加碼活動， 搭載小戴運動員陽光健康形象及世界級知名度，提升高市圖聲量，也可以為讀者帶來更 活潑美好意象的圖書館。 為高市圖獻出線上說書處女秀的戴資穎，透漏了閱讀的獨門心法，例如在練球 或比賽的過程中如果遇到瓶頸與挫折，閱讀就是其中一個很好的抒壓方式，並且推薦 了《失落的一角》和《一起狗日子》這 2 本書。只是在介紹到借書有機會抽到自己的 代言或周邊禮品時，小戴卻笑場了，一問之下原來是「因為感覺很害羞」。小戴在圖 書總館拍攝當天還抽空拿出手機自拍，打趣的說「以前都來去匆匆，沒時間在圖書館 多停留，當然要趁這時候多拍一點!」
高雄市立圖書館「借閱動起來，戴資穎陪你一同閱讀」年終借閱加碼活動， 邀請大家跟著高雄市秋冬旅遊大使戴資穎，一起在高市圖借閱動起來，透過借 書閱讀溫暖療癒大家的心。即日起到 12 月 31 日，到高市圖總館或各分館，只 要一次借閱 10 本書，就能獲得一次抽獎機會，讓大家不僅帶走知識，也有機會帶走 豐富的獎項，最大獎還有機會將戴資穎代言的健身魔鏡帶回家，讓大家動靜皆宜，暖暖 過冬。