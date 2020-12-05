徐榛蔚有望恢復中常委身分？藍營人士：考紀會被「施壓」
徐榛蔚有望恢復中常委身分？藍營人士：考紀會被「施壓」
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-05 16:16:50
花蓮縣長徐榛蔚因在去年立委選舉中幫丈夫、無黨籍立委傅崐萁助選，被國民黨考紀會暫時終止中常委職權，如今外傳有高層施壓黨內，希望修改處分，而是否變更決議，考紀會將於11日開會處理。
根據「自由時報」報導，國民黨考紀會在今年6月處理了20餘件黨員違紀助選案，只是個案中卻缺少徐榛蔚，直到9月才開會處理，但國民黨高層在開會前曾希望考紀會給予徐榛蔚較輕的申誡處分，只是考紀委員並未接受，最終決定停權1年6個月。報導指出，徐榛蔚的中常委身分被停權1年6個月將影響到後年競選中常委改選資格，甚至可能妨礙黨中央在2022年縣市首長選舉布局，因此黨內有許多力挺聲浪要求考紀會重新審視對徐榛蔚的處罰。
報導中提到，有國民黨人士透露，因為徐榛蔚對黨內貢獻大，獲得許多中常委及基層黨代表支持，儘管考紀會的決議會經由委員們討論決定，但在黨內高層與挺徐勢力施壓下，可望改做申誡處分，讓徐榛蔚恢復中常委的身分。新聞來源為Newtalk 新頭殼