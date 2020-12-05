企業認養童軍復團　嘉新國中為學生才德教育再授旗

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企業認養童軍復團　嘉新國中為學生才德教育再授旗

記者陳惲朋／嘉義報導

calendar_today2020-12-05 17:26:46

嘉新國中童軍團在企業認養下授旗復團。(圖／讀者徐小姐提供）
▲嘉新國中童軍團在企業認養下授旗復團。(圖／讀者徐小姐提供）
嘉義縣立嘉新國中為藉童軍訓練教育，培養學生良好品德與行為習慣，提升挫折容忍力、團隊合作力，萌生童軍復團的構想嘉新國中教育會董事長徐文昭乃與天晴能源公司董事長葉志忠商討，共同資助認養有益學生的童軍活動復團，4日運用嘉新國中51週年校慶的同時，為童軍團舉行復團授旗。
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嘉新國中表示，國中小的學習歷程中，在綜合領域課程加入童軍教育的學習內容，在童軍訓練教育過程，可與生活教育結合，落實生活常規輔導與品德教育，促使國中學生健全發展，發揮正向導引之功能。因而嘉新為結合志同道合的同學，深化童軍在成就自我、幫助他人的「日行一善」與小隊、榮譽、徽章的三大制度裡，透過不同的環節設計，培養出孩子的良好品德與行為習慣，提升孩子的挫折容忍力、情緒管理力、團隊合作力、問題解決力，乃極思回復停止運作的童軍團訓練。
財團法人嘉新國中教育會董事長徐文昭乃與熱心教育、公益的企業—天晴能源股份有限公司董事長葉志忠商討後，決定認養停止運作多年的童軍團，俾能重新整備、召募新血，並於4日嘉新國中51週年校慶時，舉行復團授旗典禮。

嘉新國中張家碩校長指出，許多學校的童軍團都巳式微，在十二年國教的「適性揚才、帶好每一個孩子」的歷程中，童軍教育是培育孩子具備優質品德教育的最佳管道，於是有了想把中斷運作多年的嘉新童軍團，恢復運作的構想，以配合綜合領域課程教學正常化，同時提昇孩子們休閒運動技能、領導才能與品德素養。
▲嘉新國中張家碩校長(右一)頒發感謝狀感謝各界助學。(圖／讀者徐小姐提供）
▲嘉新國中張家碩校長(右一)頒發感謝狀感謝各界助學。(圖／讀者徐小姐提供）
 
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