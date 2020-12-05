企業認養童軍復團 嘉新國中為學生才德教育再授旗
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-12-05 17:26:46
嘉義縣立嘉新國中為藉童軍訓練教育，培養學生良好品德與行為習慣，提升挫折容忍力、團隊合作力，萌生童軍復團的構想﹔嘉新國中教育會董事長徐文昭乃與天晴能源公司董事長葉志忠商討，共同資助認養有益學生的童軍活動復團，4日運用嘉新國中51週年校慶的同時，為童軍團舉行復團授旗。
嘉新國中表示，國中小的學習歷程中，在綜合領域課程加入童軍教育的學習內容，在童軍訓練教育過程，可與生活教育結合，落實生活常規輔導與品德教育，促使國中學生健全發展，發揮正向導引之功能。因而嘉新為結合志同道合的同學，深化童軍在成就自我、幫助他人的「日行一善」與小隊、榮譽、徽章的三大制度裡，透過不同的環節設計，培養出孩子的良好品德與行為習慣，提升孩子的挫折容忍力、情緒管理力、團隊合作力、問題解決力，乃極思回復停止運作的童軍團訓練。財團法人嘉新國中教育會董事長徐文昭乃與熱心教育、公益的企業—天晴能源股份有限公司董事長葉志忠商討後，決定認養停止運作多年的童軍團，俾能重新整備、召募新血，並於4日嘉新國中51週年校慶時，舉行復團授旗典禮。
嘉新國中張家碩校長指出，許多學校的童軍團都巳式微，在十二年國教的「適性揚才、帶好每一個孩子」的歷程中，童軍教育是培育孩子具備優質品德教育的最佳管道，於是有了想把中斷運作多年的嘉新童軍團，恢復運作的構想，以配合綜合領域課程教學正常化，同時提昇孩子們休閒運動技能、領導才能與品德素養。