失智長者來叫賣　友善社區一家親

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在活動現場，葉秋蘭里長邀請慈愛坊、道上活憶坊、聖彼得坊及雙福失智照顧據點的長輩共同參與活動，失智長輩不僅演繹歌舞，也展現好手藝現煮麻油雞，手做麵包及茶葉蛋叫賣，動作雖稱不上俐落，但也慢條斯理，並透過買賣互動，增加失智長者與社會互動機會，鼓勵更多家屬放心帶失智者與社區居民互動，促進社區凝聚力；葉里長說，經由這一場社區失智友善園遊會，讓居民有機會體認失智者透過生活功能的訓練，仍可保有生活能力，非常有意義。
嘉義市長黃敏惠表示，面對高齡社會所衍生的失智症議題，市府超前部署，除加強醫療專業與社區照顧資源外，協助社區居民認識失智症，破除對失智症的刻板印象，進而包容、接納，鼓勵照顧者安心帶失智長輩一起走出家門，與街坊鄰居互動，這是營造失智友善社區的價值；黃市長說，她聽到在地失智友善店家分享失智友善商店的蛻變心得，甚至相揪一起加入失智友善行列，親手作好料共襄盛舉，真正甘心令人感動。
大溪里民早期以務農為主，過去普遍對失智症不了解，或誤稱為「老番顛」，可能有長者未就醫確診治療的潛在風險；衛生局廖育瑋副局長指出，今年打造大溪里示範社區，召募失智友善天使及商家，結合課程及活動逐漸讓在地居民認識失智症，今日活動僅是開始，除展現失智友善商家改變外，也邀請失智據點長輩參與、失智共照中心設益智動腦體驗區等，藉由園遊會的創意，展現失智長者賦能的機會，增加失智者與社會互動及觀摩學習，藉此牽起失智照護服務網絡凝聚力，讓網絡緊密相連，同時也結合衛生局的藍芽防走失載具，讓在大溪里的失智者走出家門不再害怕走失。