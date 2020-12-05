「猶」豫不決！醫見新冠患者「滿身納粹刺青」嘆：很糾結

全球新冠疫情仍然嚴峻，中央流行疫情指揮中心也公布秋冬防疫專案1日正式上路，民眾出入八大類場所應配戴口罩，儘管台灣防疫有成，不少第一線醫護人員仍得面對高染病風險。而國外更有一名猶太裔醫師近日接受《CNN》訪問，提到自己冒著高染病風險拯救了一名將納粹符號刺滿全身的病危患者，這項道德兩難也讓他艱困承認，這是行醫以來首次出現「猶豫感」。

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根據《CNN》報導，這位名叫尼科斯的猶太裔醫生表示，當時救護車將一名因新冠疫情病危的患者送至他服務的單位，該名感染患者全身都刺滿了納粹標語的刺青，胸口更是有著大大的「卍」字，正當他陷入天人交戰時，該名病患用虛弱的聲音苦苦哀求「別讓我死」，令他陷入道德困境。

尼科斯醫生表示，自己從來沒有經歷過「是否要救這名病患」的猶豫，但如今卻萌生了「如果今天身分對調的話，對方也會一樣關心我嗎？」的念頭，他提到目前醫護人員遭感染的原因，大多是因為病患危急程度必須立即實施插管，團隊都暴露在高傳染風險的飛沫中，救人或自救在此刻成為這名醫生最糾結的難題。

▲疫苗尚未普及前，新冠疫情在全球仍持續流行。（示意圖／翻攝The Telegraph）

尼科斯醫生在推特上坦承疫情讓不少醫護人員承受極端壓力，「因為新冠疫情的爆發，身為醫生不再像以往那樣有強烈的使命抱負感」，但最後基於自己的同理心和對病患的承諾，他仍決下定決心專注救治眼前的病患，沒有因為對方的身分和新冠肺炎的傳染風險而不願出手救治。

最後報導也指出，尼科斯醫生工作的地點在佛羅里達州，確診人數高達129萬人，這個重災區內的醫護人員也承受長期的身心壓力，他也指出直到疫苗普及前每個確診或病亡的案例都像是逐漸打擊信心的最後一根稻草。（編輯：楊智傑）