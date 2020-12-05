竹縣尖石那羅山失聯七日登山客 今尋獲屍體
記者金祐妤/新竹報導
calendar_today2020-12-05 17:01:30
新竹縣消防局指揮中心11月29日晚間接獲通報，一名錢姓登山客於尖石鄉那羅山失聯，救難人員歷經7日搜索，今(5)日中午12時54分發現錢姓民眾，但已無呼吸心跳。
錢姓民眾於11月29日獨自攀登那羅山，因當日未按時間返家休息，家屬察覺有異、遂於當日報案請求協尋，消防局接獲山難失蹤案件訊息後，立即派遣轄區尖石分隊人員搜尋失蹤民眾，並於11月30日至12月5日派遣消防局山難搜救小組及結合友軍(新板義消分隊、山難救助協會台北市支會、林務局新竹林區管理處)共108人次前往疑似失蹤地點共同參與搜救。消防局與友軍於今天12時54分許於那羅山三角點下方樹林尋獲錢姓民眾，錢姓民眾已明顯死亡，後續消防局協助將錢姓民眾遺體搬運下山，交由家屬處理後續事宜。新竹縣消防局表示、由於新竹縣轄山域特色為高度約落在2千多公尺的中級山，此種山域的環境為闊葉林較多，行走路徑較容易被遮蔽，加上山區會有很多獵徑造成登山客的混淆，一旦不注意就會走錯方向，離出口會越來越遠，提醒登山民眾，登山前請先準備充足的裝備(背包、雨衣、食物、水、簡易地圖、手機、行動電源)，並且民眾要具有下列的登山基本常識：1、迷路時不要輕易移動並停留在路徑上。2、登山要結伴、千萬不要落單或獨攀。3、手機無訊號可撥打112或傳送簡訊描述該處地理環境，或上切至陵線有訊號處求救，千萬不要任意下切溪谷。做好萬全準備，才能增進登山安全。