明倫社宅租金高沒冷氣惹議 柯文哲：北市房價立足點不同
明倫社宅租金高沒冷氣惹議 柯文哲：北市房價立足點不同
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-05 17:00:15
台北市明倫社會住宅三房租金4萬500元引發議論，更有議員加碼爆料不包含冷氣等家具，飽受太貴與失言風波，台北市長柯文哲今（5）日針對社宅租金問題，回應稱台北房價相較其他縣市本來就比較高，而在是否應包含家電、家具部分，柯文哲則說目前各種商業模式還在跟大廠研究討論中。
台北市長柯文哲今日與台南市長黃偉哲一同出席公館聖誕季活動，不過近來社會住宅爭議風波持續延燒，針對此事，柯文哲表示，坦白講社宅在興建過程中都是慢慢發現問題再來解決，若跟外縣市相比，台北房價還是比較高，立足點是不一樣的。柯文哲說，冷氣家電、傢俱是要用租的，或是開口合約讓他們去訂，又或是以一度電計價，這部分各種的商業模式，目前還在跟大廠研究討論中。而租金的問題是，租金補貼會切開來處理，選擇去住社會住宅，就是要把租金繳給都發局，但房客可以去申請社會局的租金補貼，所以並不是一定要收這麼多錢，也不要就只看租金房價這麼高。但也有人質疑，租金補貼有門檻，若預設的租金太高，那還是要繳比較高額的租金，柯文哲則回應「補貼當然會比租金低，如果補貼比租金高，那是住不用錢？」。