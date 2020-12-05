謝長廷盼日本核災區食品進口 江啟臣：重點是人民安心
謝長廷盼日本核災區食品進口 江啟臣：重點是人民安心
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-05 17:53:17
明（2021）年是日本311大地震滿10週年，近期日台交流協會頻繁拜會朝野立委，盼台灣在進口萊豬之後，也能進口日本核災區食品。駐日代表謝長廷也表示，若科學檢驗證實沒有輻射後就應該開放。對此，國民黨主席江啟臣表示，重點是要讓人民安心、不要擔心。
國民黨立委江啟臣、蔣萬安、前總統馬英九今（5）日下午一同出席艋舺青山宮「風華165庚子祈願」靈安尊王聖誕千秋祭祀禮儀遶境慶典活動。會前媒體聯訪時，媒體詢問馬英九「不辯論萊豬進口，蔡英文總統就下台」，是不是馬向江啟臣建議？馬英九回應表示，這不是我建議的，我非常支持江主席跟蔡總統辯論，這點不用擔心，因為蔡英文不是常說要把話說清楚，非常支持江啟臣找她辯論。媒體又問馬英九，今天與蔣萬安同台，如果蔣萬安2022要選台北市長，你會給他打幾分？馬英九笑說，「這太早了一點吧。」
會後媒體聯訪時，媒體詢問有沒有收到美國在台協會（AIT）不滿反萊豬的消息？江啟臣表示，沒有收到AIT的回應，國民黨「歡迎美豬，反對萊豬」的立場非常清楚，如果外界要任意造謠，蔡政府應該要先消除民怨。
媒體追問日台交流協會有找國民黨談核災區食品開放嗎？江啟臣表示，日方沒有正式找他，不過確實有關心核食進口何時解禁問題，但這也不是現在日方才在講，從我國禁止日本核災區食品進口以來，日方就已經陸續表達關切。其實4年前日本國會議員訪台時，日方就幾乎都在談開放核食，所以這並不是新的議題。
江啟臣進一步表示，其實包括開放萊豬與否也不是新的問題，只是蔡政府已經執政超過四年，為什麼處理這些舊問題，還是用這麼粗糙、草率、不負責任方式處理。
謝長廷近期回台，外界關注是否向政府表達日本希望我國開放核災區食品的立場？謝長廷也曾表示，若科學檢驗證實沒有輻射後就應該開放。江啟臣對此表示，重點是要讓人民安心，不要讓人民擔心。