謝長廷盼日本核災區食品進口　江啟臣：重點是人民安心

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謝長廷盼日本核災區食品進口　江啟臣：重點是人民安心

記者呂炯昌/台北報導

calendar_today2020-12-05 17:53:17

▲國民黨主席江啟臣（左）、前總統馬英九至艋舺青山宮參加靈安尊王聖誕千秋祭祀禮儀遶境慶典。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.05）
▲國民黨主席江啟臣（左）、前總統馬英九至艋舺青山宮參加靈安尊王聖誕千秋祭祀禮儀遶境慶典。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.05）
明（2021）年是日本311大地震滿10週年，近期日台交流協會頻繁拜會朝野立委，盼台灣在進口萊豬之後，也能進口日本核災區食品。駐日代表謝長廷也表示，若科學檢驗證實沒有輻射後就應該開放。對此，國民黨主席江啟臣表示，重點是要讓人民安心、不要擔心。
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國民黨立委江啟臣、蔣萬安、前總統馬英九今（5）日下午一同出席艋舺青山宮「風華165庚子祈願」靈安尊王聖誕千秋祭祀禮儀遶境慶典活動。會前媒體聯訪時，媒體詢問馬英九「不辯論萊豬進口，蔡英文總統就下台」，是不是馬向江啟臣建議？馬英九回應表示，這不是我建議的，我非常支持江主席跟蔡總統辯論，這點不用擔心，因為蔡英文不是常說要把話說清楚，非常支持江啟臣找她辯論。
媒體又問馬英九，今天與蔣萬安同台，如果蔣萬安2022要選台北市長，你會給他打幾分？馬英九笑說，「這太早了一點吧。」

會後媒體聯訪時，媒體詢問有沒有收到美國在台協會（AIT）不滿反萊豬的消息？江啟臣表示，沒有收到AIT的回應，國民黨「歡迎美豬，反對萊豬」的立場非常清楚，如果外界要任意造謠，蔡政府應該要先消除民怨。

媒體追問日台交流協會有找國民黨談核災區食品開放嗎？江啟臣表示，日方沒有正式找他，不過確實有關心核食進口何時解禁問題，但這也不是現在日方才在講，從我國禁止日本核災區食品進口以來，日方就已經陸續表達關切。其實4年前日本國會議員訪台時，日方就幾乎都在談開放核食，所以這並不是新的議題。

江啟臣進一步表示，其實包括開放萊豬與否也不是新的問題，只是蔡政府已經執政超過四年，為什麼處理這些舊問題，還是用這麼粗糙、草率、不負責任方式處理。

謝長廷近期回台，外界關注是否向政府表達日本希望我國開放核災區食品的立場？謝長廷也曾表示，若科學檢驗證實沒有輻射後就應該開放。江啟臣對此表示，重點是要讓人民安心，不要讓人民擔心。
▲國民黨立委江啟臣(右)、蔣萬安（左）、前總統馬英九（中）一同出席艋舺青山宮「風華165庚子祈願」靈安尊王聖誕千秋祭祀禮儀遶境慶典活動。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.05）
▲國民黨立委江啟臣(右)、蔣萬安（左）、前總統馬英九（中）一同出席艋舺青山宮「風華165庚子祈願」靈安尊王聖誕千秋祭祀禮儀遶境慶典活動。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.05）
 
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