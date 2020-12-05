市長盃三對三籃球賽 300好手齊聚彰化市「鬥牛」
記者葉靜美/彰化報導
calendar_today2020-12-05 18:10:00
由彰化市公所主辦的彰化市109年市長盃三對三籃球賽，吸引了全縣99隊、逾3百名籃球愛好者參加，比賽分成社會組、高中組、國中組、女子組等四組鏖戰，今（5）日在中彰運動公園籃球場舉行開幕典禮及開球儀式，比賽過程氣氛熱鬧激烈。
今年計有社會組17隊、高中組38隊、國中組31隊、女子組13隊，共99隊、超過300位來自彰化的學子及本地市民等籃球好手參加競賽。市公所為了鼓勵選手參加比賽、推廣籃球運動，採免費報名，參賽隊伍除贈送精美贈品外，第1名每隊頒發獎金2000元，第2名獎金1500元，第3名獎金1000元，獲獎隊伍每組頒發獎盃，以資鼓勵。 彰化市長林世賢主持開幕式時表示，為推廣三對三籃球運動，及鼓勵青少年從事正當休閒活動，讓年輕朋友和愛好運動人士切磋球技、鍛鍊體魄及紓解壓力，特別舉辦「市長盃」三對三籃球賽；他強調，為推廣全民運動政策，廣增本市運動人口，並提供青少年及學生正當休閒運動，市公所將大力爭取經費，建設有益健康的運動場及活化公有場地，並定期舉辦各項體育活動，提供愛好運動民眾能有活力展現的舞台。