首屆玄門宗教文化研討會　盼社會對傳統道教全新認識

中國武當道教太玄法師協會與玄奘大學合辦的第一屆「玄門」宗教文化研討會，今（5）日在台中市登場，來自中部大學院校與神職人員逾300人參加，盛況空前﹔會中，針對「淨土宗的源起與流傳」等十餘項主題進行討論，期盼藉由宗教與學術間交流對話，讓社會大眾對道教有全新認識，以建立正確宗教觀。

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參與今日「玄門」宗教文化研討會的學者專家相當踴躍，包括中洲科技大學校長黃思倫、玄奘大學宗教與文化學系教授蔡翊鑫，及逢甲大學、輔仁大學、中正大學、南華大學、嶺東科技大學等校的教授、講師19人。還有幕後推手中國武當道教太玄法師協會創會長蕭道賢。

現年77歲的蕭道賢，29歲開始接觸道教，經歷楊朝潤大師及徐芹廷教授指導；1989年到中國拜武當山道教協會會長王光德為師；去年更以76歲高齡，獲取為玄奘大學宗教與文化學系碩士班研究生，希望未來能為宗教界做出更多的貢獻。



▲首屆玄門宗教文化研討會參與踴躍，學術與宗教界對談熱絡，盼社會對傳統道教全新認識。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.5)

蕭道賢表示，今年歲次庚子年，奉旨敕行舉辦三合聖會，包括「祈安九皇禮斗道法科醮演揚法會」、「第一屆玄門宗教文化研討會」，與「第廿二屆上108層登刀梯武考暨文奏法師授籙陞職醮會」。





其中，玄門宗教文化研討會討論主題多達11項，蕭道賢表示，希望藉由宗教與學術間對話，讓大家能從多元文化資產角度，重新認識流傳千年的道教信仰，並逐步建立系統化的傳承、教學體制，包括行為傳承、信仰傳承、產學合作等，以培育全方位的宗教人才。





中州科技大學校長黃思倫說，他是理工背景，以科學角度解讀宗教，宗教儀式中集體活動所產生的精神力量，對當下參與者所產生的腦電波，確實能耦合連結，達到集體安定感覺。換句語說，當人們面對壓力與挫折時，透過宗教儀式向無形神、佛訴說禱告，是可以獲得心靈寄託。

玄奘大學宗教與文化學系教授蔡翊鑫說，一般人對道教總停留在「卜卦、算命、收驚、祭改」等宗教活動，不知道教是個有歷史有傳承的本土宗教，藉由本次研討會，希望讓民眾對道教有全新的認識，進而建立正確宗教觀。