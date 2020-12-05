SBL／生涯第15季達成！張博勝轟21分　助台銀奪本季首勝

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SBL／生涯第15季達成！張博勝轟21分　助台銀奪本季首勝

體育中心／綜合報導

calendar_today2020-12-05 17:56:13｜update2020-12-05 18:45:20

張博勝
▲台銀張博勝。（圖／聯盟提供）
SBL今天進行賽季開幕戰，首場比賽台銀對上勁敵璞園，最終球隊在老將張博勝全場轟下21分、5籃板的優異表現下，終場以81:73拿下本季首勝。
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兩隊此役都沒有派洋將出賽，而是以全本土陣容應戰，首節一度打成13:13平手，該節打完台銀僅以19:20領先1分；不過次節開打後，他們靠著防守壓迫，讓璞園將近3分鐘的時間裡未得分，趁機打出21:9的攻勢，上半場劉韋辰和張博勝都攻下13分，幫助球隊以47:32領先。
易籃再戰後，璞園火力猛烈，一度打出7:0的高潮，接著林金榜上籃又要到犯規，讓球隊進一步縮小差距到7分，三節打完以53:60落後；決勝節兩隊鏖戰激烈，璞園靠著李家慷的好表現步步進逼，但台銀這也有張博勝用三分球給予回應，之後璞園進攻效率下降，台銀利用防守反擊重新建立起雙位數分差，終場就以81:73拿下首勝。

張博勝今天13投8中，高效的斬獲21分，證明自己依舊寶刀未老。這是他生涯的第15個賽季，現役球員中僅有呂政儒比他在聯盟中打得還要更久，而他也只差14分就能完成生涯3000分的紀錄。

賽後，台銀總教練陳國維表示，今天球隊表現還可以再更好，不過對於球員的拚戰精神感到滿意。而張博勝則是說，很久之前就在準備這場比賽，今天賽前得知對方洋將沒打，那更是勢在必得。

至於3000分里程碑，張博勝笑說自己以為下禮拜才會達成，因此他要父母下周再來。「我爸媽是務農的比較忙，他們過去從沒看過我打比賽。」

而如果明天就「不小心」達成怎麼辦？張博勝表示個人紀錄是一回事，雖然自己很希望雙親能在場見證這一刻，但還是更希望幫助球隊贏球。
今天是個人生涯的第15個賽季，張博勝說自己以前被陳順詳為目標，希望能成為球隊的精神領袖，「當然球衣被退役是每個球員的夢想，希望有朝一日能達成。」
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