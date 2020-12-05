推動「美愛 夏卡爾」孵育工程　 呂淇芸啟動偏鄉學校認養

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呂淇芸說，美育對小朋友人生有很大影響，心中有美，就有愛、有包容心，對於現世充滿暴力與紛擾的社會，會有正向啟發。2018年初，她返回故鄉新社，回到母校探望時，發現有百年歷史的大南國小，竟然沒有專任美術老師，於是選定大南做為推動「美愛夏卡爾」第一站，正式啟動偏鄉美術教育孵育工程。
一年多來「美教團」一周到大南國小上一堂美術課，對象是1到4年級學生，一班近20人，去年開辦至今，從經費、企劃、執行，完全由洛德畫廊擔負，師資則邀請臺中教育大學美術系研究生支援﹔近三學期來，師生回響熱絡，往往是姊姊上完，妹妹跟著來﹔呂淇芸欣喜地說，我們在偏鄉投下美育因子，期待能激起學童心中「美」的漣漪。
呂淇芸積極推動偏鄉美育之際，獲得前駐法特使呂慶龍大力協助，聘為孵育工程榮譽顧問﹔今天呂慶龍針對美育暢談駐法期間觀察，他說，法國人的美學觀表現在生活細節和態度上，美學教育不但是國家大力推動，民間力量更是蓬勃發展﹔呂慶龍認為，面對全球化，台灣必須積極和國際交流、接軌，最重要的是，推動美學教育如同外交工作，不能只是做做樣子，要有長期規劃，落實執行。
為此，呂慶龍全力支持全台啟動「夏卡爾孵育工程」，全台有1118所偏鄉學校，希望民間社團及企業界能投入認養校，合力推動偏鄉美術教育，拉近城鄉文化藝術距離﹔呂芸淇也表示，已有社友率先響應認養新社協成國小，好的開始，給她很大信心。