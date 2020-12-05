彰化歲末送大爐儀式　登錄第7個民俗類無形文化資產

彰化縣伸港鄉福安宮今（5）日舉辦歲末送大爐儀式，由爐主村什股村將聖大爐送回福安宮，在地庄民集結各角頭宮廟隊伍隨香，熱鬧滾滾

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彰化新港十八庄送大爐活動，今年也正式登錄為彰化縣第7個民俗類無形文化資產。

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▲新港十八庄送大爐登錄無形資產授證儀式贈匾。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 05）

× ▲新港十八庄送大爐登錄無形資產授證儀式贈匾。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 05）

伸港鄉福安宮舉辦一年一度歲末送大爐儀式，今年的爐主村什股村將聖大爐送回福安宮，沿途有隨香信眾集結隊伍前往福安宮，福安宮也有各村鄰準備的飯擔、三牲，還舉辦一連串陣頭、賽豬羊、收兵祭典等儀式，因儀式保存相當完整，且展現高度民眾文化認同感，於今年登錄成為彰化縣第7個民俗類無形文化資產。

▲伸港鄉福安宮舉辦一年一度歲末送大爐儀式，今年的爐主村什股村將聖大爐送回福安宮，沿途有隨香信眾集結隊伍前往福安宮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 05）

× ▲伸港鄉福安宮舉辦一年一度歲末送大爐儀式，今年的爐主村什股村將聖大爐送回福安宮，沿途有隨香信眾集結隊伍前往福安宮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 05）

縣長王惠美特別於今日的送大爐儀式中，為伸港福安宮辦理授證，伸港鄉代理鄉長黃文騰、伸港福安宮主委王萬賢、常委曾添進等人共同見證，大爐儀式由爐主村什股村將聖大爐送回福安宮，在地庄民集結各角頭宮廟隊伍隨香，熱鬧滾滾。

▲新港十八庄送大爐登錄無形資產授證儀式，恭請玉興宮媽祖。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 05）

× ▲新港十八庄送大爐登錄無形資產授證儀式，恭請玉興宮媽祖。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 05）

伸港福安宮主祀湄州三媽，又稱新（伸）港媽，清朝時就有「德頤新埔十八庄」組織，並有「聖大爐輪值」、與五營信仰中「先鋒輪值」的爐主制度，相當獨特；除了飯擔、三牲等豐盛祭品，隊伍中還有一連串陣頭、賽豬羊與收兵祭典。

宮廟所在地舊稱「新港」，主要祭祀圈範圍演變至今，包含伸港鄉蚵寮、七嘉、全興、泉州、新港、大同、汴頭、泉厝、埤墘、溪底、什股、定興、海尾、曾家村，加上和美鎮湖內里等15個村里。

▲爐主村什股村將聖大爐送回福安宮，在地庄民集結各角頭宮廟隊伍隨香，熱鬧滾滾。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 05）

× ▲爐主村什股村將聖大爐送回福安宮，在地庄民集結各角頭宮廟隊伍隨香，熱鬧滾滾。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 05）

每年農曆八月，各村里長們輪流向媽祖擲筊，連續擲得最多聖筊數的村里，則可得（中）大爐，成為3年後的輪值爐主村；送大爐的日子則在每年冬至前，由福安宮主委及爐主村擲筊擇定，並提早在3個月前就開始準備豬公、羊公、安排陣頭人員、製作答謝金牌，感謝媽祖整年度庇祐。

文化局長張雀芬指出，伸港福安宮仍與現有15村庄建立良好互動關係，迎送大爐時更展現各庄頭在地生活文化特色，形成統合性高、又能有個別獨立的儀式表現，保有相當豐富且細微的儀式文化，展現出在地多元而重要的文化資產特色。