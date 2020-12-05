過溝國中50週年校慶 賴清德到場祝福
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-12-05 20:10:00
副總統賴清德今(5)日在嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、許智傑、布袋鎮長陳鳳梅等陪同，參加縣立過溝國中50週校慶，並為「錦祿廣場」揭幕；隨後到台灣少見供奉日本警察森川清治郎為神明的富安宮，參與送王船祭典。
嘉義縣立過溝國中今天舉行50週年校慶，校友張永義、張鴻熙等人捐贈一座雙手環抱的斜面立牆，廣場中央雕刻作品為「顧‧盼」的「錦祿廣場」；作品意喻「牛隻承載著孩子的讀書夢想，讓牛背上表情祥和的孩子無後顧之憂去開創屬於自己的道路，周圍設置磚造座椅、石子步道，期望過溝社區、往來居民及學子，在祥和的校園氛圍中休憩後翱翔天際」。賴清德特別前往祝賀過溝國中校慶，並為「錦祿廣場」主持剪綵揭幕典禮，同時為校友張永義、葉茂源、余璧輝、高文正、李萬章，文學獎的常客詩人戴天亮、檢察官戴文亮、紙風車基金會執行長李永豐、獲金鷹獎的樹雕藝術家李永謨、榮獲十大傑出神農烏魚子達人林篤毅、交趾陶藝術家謝偉奇、命理研究家蔡上機等人頒發「傑出校友獎」。
賴清德隨後在縣長翁章梁、立委蔡易餘等人陪同，前往台灣少見，供奉「義愛公」—日本警察森川清治郎為神明的東石鄉富安宮參拜，參與富安宮送王船祭典。