影／彰縣幼兒園親子運動嘉年華　體育場熱鬧展開

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彰化縣「109年度幼兒園親子運動嘉年華」活動，今年打出「愛你愛我愛半線．童心轉動新世界」主題，設計4個遊戲闖關區，有小朋友最愛的身體魔法區、應景的歡樂聖誕親子區，還有充滿探險刺激的發現探索區，更有寓教於樂的愛上大自然區，小朋友完成闖關任務就可以領取保溫袋當參加紀念禮，民眾熱情前來，人氣強強滾，每道關卡都出現大排長龍等待闖關。
縣長王惠美表示，為了鼓勵家長帶著小朋友踴躍參加戶外活動，增進親子感情，縣府每年舉辦親子運動嘉年華活動，為親子互動提供創造美好回憶的休閒平台，為了讓大家都能夠充分參與，從去年開始取消名額限制，今年開放大家自由參加親子遊戲闖關活動，今天活動現場人山人海，說明活動辦得很成功。
縣警局婦幼隊提供小波麗騎乘體驗，還有縣消防局及社會處設立多元有趣的遊戲攤位，現場還有縣警局婦幼隊安排小波麗騎乘體驗節目，小朋友穿上警察背心，騎乘迷你哈雷警車穿梭現場，模樣帥氣十足，小朋友直呼「好過癮」，留下難忘的回憶。
王惠美說，現今少子化嚴重，每個孩子都是爸媽的寶，也都是國家的寶，縣政府一直努力讓孩子有更好的受教環境，使孩子快樂學習快樂成長，為了減輕父母育兒負擔，縣府近二年來增設非營利幼兒園，去年增設8家，今年再斥資1億6千多萬元，在國聖國小、僑愛國小、育英國小、伸仁國小、湖南國小等5校開辦非營利幼兒園，除了湖南國小是利用現有空間改建之外，其它4家都是嶄新的教室，可提供給498位幼兒就學，非營利幼兒園月費3500元，有助於減輕家長們負擔。