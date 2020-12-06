香港網紅愛曬名牌炫富 遭歹徒入室搶走上千萬財物
四方報/綜合報導
calendar_today2020-12-06 07:00:00
根據四方報報導，香港網紅蘇淼淼近期遭三名男子闖入搶劫，當時蘇淼淼和6個月大的兒子和1名外傭被綁在一起，根據蘇淼淼所言，男子們以拳腳毆打她們三人，最後將全屋值錢的財物偷走，損失估計達上千萬元。
目前25歲的蘇淼淼未婚育有1子，平常喜歡在社群平台公開新買的名牌、玩樂照片和曬寶寶，高調的作風疑似引起歹徒起了賊心，在24日時上門洗劫，失物清單包括總額超過1880萬元的名牌錶、10幾個名牌包、電腦、手機、大量首飾和1只超過台幣750萬元的鑽戒，總損失驚人。蘇淼淼表示她的確曾在社群平台暴露住家狀況，也的確買名牌都會放上網跟網友分享，但她覺得po文不應該是被搶的主因，而是大樓保安問題，畢竟她說平常有再三叮嚀過大樓保全不要亂放人，誰知仍遇上強盜案。
除了報警之外，蘇淼淼還懸賞港幣200萬元緝凶，並公開監視錄像，希望社會大眾能一起幫忙，因為比起財物遭竊，她更心痛自己的寶寶被人打得滿臉瘀青，自己跟外傭亦被打。而這幾天她仍時常更新貼文，並直指「財物損失事小，但誰可以幫我寶寶討回公道？」讓人不禁同情她的遭遇。