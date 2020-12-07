自開醫美診所！高學歷泰國人氣歌手榮獲傑出學生獎
四方報/綜合報導
calendar_today2020-12-07 07:00:00
根據四方報報導，這年頭的人生勝利組層出不窮，除了長得帥之外，本身智商又高絕對是讓人欽羨的成功人生。泰國人氣歌手兼演員Ritz（Rueangrit Siriphanit）的人生就是其中之一，他不但在演藝圈創下不少佳績，今年才剛從泰國知名學府法政大學醫學系碩士畢業，並且自行投資開設醫療美容診所。私底下的他又有健身練身材的好習慣，讓他年紀輕輕，就坐擁財富、學歷、長相、才藝和社經地位。
Ritz在社群平台Instagram的粉絲人數已破150萬，近期他更秀出法政大學頒給他的傑出學生榮譽證書，讓人讚嘆他的高智商和努力。在29日時，他在新專輯發布會上受到媒體採訪，不少人好奇一邊學習一邊工作，怎麼都能做得好又做得來？他表示私底下的他真的很努力，半工半讀確實很累，何況老師說要得到傑出學生獎必須考試成績始終保持第一，無形之中給他增添不少壓力。不過，Ritz依然克服這巨大困難，讓人不禁佩服他背後所付出的努力。至於他剛開業的美容診所，他則表示剛開幕時受到新型冠狀肺炎疫情衝擊，不過後來粉絲陸續捧場，目前已做出口碑，並不擔心客源問題。
台上勁歌熱舞，台下披上醫師白袍，多才多藝又高學歷的他，受到不少粉絲愛慕，同時讓人驚嘆他真的是「全才」，不管做什麼都很完美。