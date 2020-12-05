台鐵瑞芳猴硐段坍方搶修仍須3天！明日交通疏運一次看

台鐵新北瑞芳至猴硐間，因連日大雨造成邊坡滑動，導致東西正線路線不通，4日起樹林至宜蘭間對號車停駛，台鐵預估要到8日清晨才能恢復單線雙向通車，兩日來已有超過2.2萬人受到影響，客運業者增開班次協助疏運、華信航空加入疏運行列，明（6）日加開一班台北台東來回機。

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台鐵在接獲瑞芳至猴硐間發生土石邊坡坍方通報後，隨即成立一級應變小組及宜蘭區應變小組進行搶修與協助旅客疏運事宜，預估要到12月8日5時才能恢復單線雙向通車。

而今日在列車行駛部分，相關應變措施在對號列車部分，以下車次皆因編組運用關係全線停駛：樹林往宜蘭、花蓮、台東列車，樹林=宜蘭間停駛。樹林=台東72、642、402、410，樹林=知本418、427次。樹林=花蓮74、605、206、212、241、249次。蘇澳=樹林261、262次。台東=花蓮439、611次；而以下則因編組運用關係部分區段停駛：七堵=花蓮間停駛 272、175、271、182次，樹林=花蓮間停駛 82次。1次 (七堵=高雄=台東=花蓮)行駛。2次 (花蓮=台東=高雄=七堵)行駛。





至於宜蘭、花蓮、台東往北只行駛至宜蘭站。西部往東部跨線列車行駛至七堵站。東部往西部跨線列車則另由七堵站特開。





在區間車部分，台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳。宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐。支線部分平溪線與深澳線停駛。明日5266次七堵=福隆間停駛，4014、4016次七堵=石城間停駛。





台鐵也協調公路進行接駁，瑞芳=猴硐間自5時30分至23時止，今日17時止統計共開行客運99班車、疏運旅客約998人。交通部也請公路客運業者協助加開台北=宜蘭間班車以疏運旅客，今日17時止統計共開行客運1177班車、疏運旅客約27526人。





由於距離恢復通車尚需3天，公路總局也啟動公路客運疏運接駁，針對台北-宜蘭及台北-花蓮間，要求轄管大都會客運、首都客運、臺北客運、葛瑪蘭客運、國光客運及統聯客運等公路客運業者增開班次，並隨時掌握客運場站現場候車情形，遇有人潮時機動加開班次疏運，兩日來總計開行2,819班(含加開642班)，總計疏運45,690人次。





此外，華信航空也決定明（6）日將調派ATR72-600機型，加開一班飛航台北台東來回加班機，每航班可提供70個座位，協助疏運往返北部和東部的旅客。

華信航空12月6日北東加班機航班資訊如下：台北台東AE2391班次，18:10起飛、19:15降落；台東台北AE2392班次，20:05起飛、21:15降落。業者提醒民眾使用華信航空官網、APP訂位及購票，或洽華信航空客服專線。