獲選金融時報12位影響力女性 蔡英文：榮耀屬於全民
獲選金融時報12位影響力女性 蔡英文：榮耀屬於全民
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-12-05 19:52:04
▲蔡英文總統被英國「金融時報」讀者評選出2020年全世界最具影響力的12名女性之一，蔡總統說，份榮耀屬於全民。（圖／總統府提供）
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▲蔡英文總統被英國「金融時報」讀者評選出2020年全世界最具影響力的12名女性之一，蔡總統說，份榮耀屬於全民。（圖／總統府提供）
英國《金融時報》週末雜誌（FT Weekend Magazine）讀者評選蔡英文總統為全球12名影響力女性之一，總統府發言人張惇涵表示，今年因為台灣防疫的成功，讓蔡總統多次受到國際媒體的肯定，而今天剛好是蔡總統擔任總統的第1660天，對於再一次獲得國際媒體的肯定，蔡總統認為，總統不只是代表個人，更是代表國家，她要再次感謝台灣人民的團結一心，這份榮耀屬於全民。
張惇涵表示，因為全體國人共同努力，與政府同心協力，無論防疫的成績、經濟的成果、維護區域和平穩定，乃至對國際的各種貢獻，都讓世界看見台灣，更讓世界肯定台灣，這些都是全體國民團結一致的成果。張惇涵說，面對國際疫情及各項挑戰，執政團隊仍會全力以赴，也期待全體國民團結一致，共同讓台灣持續進步向前，也讓台灣持續成為國際的良善力量。
近期蔡英文總統頻頻受到國際肯定，彭博（Bloomberg News）日前公布包括商業、金融、科技、環保、政治、娛樂等領域風雲人物的「彭博50」（Bloomberg 50）名單，蔡英文總統因台灣防疫成績，名列其中。此外，蔡英文總統也在4日上午7時許（美東時間3日下午6時許）獲「全美議會交流理事會」（American Legislative Exchange Council, ALEC）頒贈「國際領袖先鋒獎」（International Pioneer Award for Leadership）並發表錄影演說。該會曾於2006年首度頒贈「國際領袖先鋒獎」予英國前首相柴契爾（Margaret Thatcher）夫人，蔡總統是第二位獲頒該獎之國際領袖。