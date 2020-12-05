SUGA無所不在！BTS拿6獎成MMA大贏家　表演致詞掛念成員

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BTS今晚在典禮進行1小時內就抱走3座獎杯，隨後陸續揭曉3大獎「年度專輯」、「年度歌曲」、「年度藝人」也都由他們拿下，上台領「年度藝人」時，隊長RM代表致詞，他表示因為疫情關係，已有1年時間不能站在粉絲面前表演，但他們仍努力製作音樂，很辛苦的走了過來。
RM表示漸漸習慣現況後感到害怕，直到推出單曲《Dynamite》與專輯《BE》，並且數次獲得「Billboard Hot 100」第一名後，確確實實感受到世界各地粉絲的愛，非常感謝各位的支持與肯定。該團成員SUGA在11月因肩膀開刀宣布休養，暫不出席任何活動，V待RM講完話後，喊話BTS是7個人，要SUGA好好照顧身體，盡快歸隊。
BTS今晚抱走6座獎杯，也帶來精彩表演，包含《Black Swan》、《ON》、《Life Goes On》以及《Dynamite》等表演，途中也特地為SUGA留位置，展現團隊好情誼。
2020《Melon Music Awards》重要得獎名單：
年度藝人：BTS
年度歌曲：BTS《Dynamite》
年度專輯：BTS《MAP OF THE SOUL：7》
最佳新人：CRAVITY（男）、Weeekly（女）
最佳舞蹈：BTS《Dynamite》（男）、BLACKPINK《How You Like That》（女）
最佳表演：Monsta X
最佳網路票選：BTS
最佳搖滾：IU《Eight （Prod.&Feat. SUGA of BTS）》
最佳Rap／HipHop：DAMOIM《I'mma do》
最佳獨立音樂：臉紅的思春期《思春期集Ⅱ 蝶見花》
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