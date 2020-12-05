李翊君開唱險摔下高台　「雙腳抖不停」驚魂一瞬間

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

李翊君開唱險摔下高台　「雙腳抖不停」驚魂一瞬間

記者羅凌筠/台北報導

calendar_today2020-12-05 21:37:49｜update2020-12-05 22:39:24

▲李翊君《翊如既往》演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.05）
▲李翊君站高台開唱。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.05）
歌后李翊君今（5日）在台北國際會議中心舉辦「翊如既往演唱會」，一口氣連唱30首經典情歌，相隔3年再開唱，演藝圈許多藝人都前來朝聖，費玉清（小哥）也送上花籃，破除罹癌病危的流言。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李翊君《翊如既往》演唱會。（圖／記者葉政勳攝
▲李翊君30首好歌連唱。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.05）
李翊君情商設計大師林薇，為演唱會打造舞台服裝，華麗演唱了歌曲《永遠永遠》、《這樣的我》和《沉默的祝福》、《愛不釋手》，不過李翊君自爆太緊張，2隻腳在加長裙擺裡抖個不停，差點從60公分的高台上摔下來，所幸及時抓住後方架子，嚇壞3000歌迷。
▲李翊君《翊如既往》演唱會，老公檢場現身開玩笑表示老婆演唱會他負責當招待。。（圖／記者葉政勳攝
▲檢場現身開玩笑表示老婆演唱會他負責當招待。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.05）
以往排斥跳舞的李翊君，這次找來專業老師特訓2個月，只為了呈現載歌載舞的完美效果，結婚26年的檢場也大讚老婆跳得好，出乎意料之外，看到李翊君舞姿會不會心動？他笑說：「還動啊，不動了。」

▲李翊君《翊如既往》演唱會。（圖／記者葉政勳攝
▲▼李翊君與3000歌迷同樂。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.05）
▲李翊君《翊如既往》演唱會。（圖／記者葉政勳攝
首場演唱會嘉賓邀來了主持天王黃子佼助陣，兩人對唱由黃子佼填詞的《提醒》，黃子佼當初在寫這首歌時，別出心裁將李翊君的成名曲《風中的承諾》、《沙漠寂寞》等歌名填入詞中，讓李翊君大為讚嘆，這次提出邀約，黃子佼義氣相挺，立刻一口答應，還事先預告演唱會當天要給李翊君一個大驚喜。

▲李翊君演唱會邀來曾幫她創作《提醒》歌曲的黃子佼當作特別嘉賓。（圖／記者葉政勳攝
▲李翊君（右）演唱會邀來曾幫她創作《提醒》歌曲的黃子佼當作特別嘉賓。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.05）
黃子佼神祕兮兮秀出1張李翊君早期的卡匣式錄音帶，錄音帶上的演唱者仍是李翊君的本名「李華苓」，李翊君見到早期作品，驚呼：「我的老天啊！你去哪裡搜來的啦！我自己都沒這個東西。」黃子佼隨後透露，為了送上驚喜，特地上網標下這張舊式專輯，甚至連卡匣播放音響一併標下，他說：「實在太夠意思了，連音響也買下，但我完全沒試過，今天就在這裡測試到底還能不能播放。」

▲黃子佼受邀當李翊君演唱會的特別嘉賓，自己還準備了李翊君還是叫李華苓的卡匣式錄音帶，播給觀眾們欣賞。（圖／記者葉政勳攝
▲黃子佼準備了李翊君使用本名「李華苓」發行的卡匣式錄音帶。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.05）
 
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

繼續作答
您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

繼續作答
千萬票房國片，您最愛哪一部？

千萬票房國片，您最愛哪一部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀