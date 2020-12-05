李翊君開唱險摔下高台 「雙腳抖不停」驚魂一瞬間
記者羅凌筠/台北報導
calendar_today2020-12-05 21:37:49｜update2020-12-05 22:39:24
歌后李翊君今（5日）在台北國際會議中心舉辦「翊如既往演唱會」，一口氣連唱30首經典情歌，相隔3年再開唱，演藝圈許多藝人都前來朝聖，費玉清（小哥）也送上花籃，破除罹癌病危的流言。
李翊君情商設計大師林薇，為演唱會打造舞台服裝，華麗演唱了歌曲《永遠永遠》、《這樣的我》和《沉默的祝福》、《愛不釋手》，不過李翊君自爆太緊張，2隻腳在加長裙擺裡抖個不停，差點從60公分的高台上摔下來，所幸及時抓住後方架子，嚇壞3000歌迷。 以往排斥跳舞的李翊君，這次找來專業老師特訓2個月，只為了呈現載歌載舞的完美效果，結婚26年的檢場也大讚老婆跳得好，出乎意料之外，看到李翊君舞姿會不會心動？他笑說：「還動啊，不動了。」 首場演唱會嘉賓邀來了主持天王黃子佼助陣，兩人對唱由黃子佼填詞的《提醒》，黃子佼當初在寫這首歌時，別出心裁將李翊君的成名曲《風中的承諾》、《沙漠寂寞》等歌名填入詞中，讓李翊君大為讚嘆，這次提出邀約，黃子佼義氣相挺，立刻一口答應，還事先預告演唱會當天要給李翊君一個大驚喜。 黃子佼神祕兮兮秀出1張李翊君早期的卡匣式錄音帶，錄音帶上的演唱者仍是李翊君的本名「李華苓」，李翊君見到早期作品，驚呼：「我的老天啊！你去哪裡搜來的啦！我自己都沒這個東西。」黃子佼隨後透露，為了送上驚喜，特地上網標下這張舊式專輯，甚至連卡匣播放音響一併標下，他說：「實在太夠意思了，連音響也買下，但我完全沒試過，今天就在這裡測試到底還能不能播放。」