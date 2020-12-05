染疫移工接觸者增1確診！指揮中心急召回全數移往檢疫所
染疫移工接觸者增1確診！指揮中心急召回全數移往檢疫所
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-05 22:23:26
日前1名印尼移工（案688）確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5）日表示，案688同宿舍47人完成檢驗後，晚間公布其中1名確診，列為案695，另還有1名一採陽性二採陰性。晚間緊急召回所有桃園宿舍移工。
陳時中指出，案688同宿舍47人中有1人失聯，其餘46人全數進行採檢，晚間確定新增1名確診，視為印尼籍20幾歲女性，列為案659，另外還發現有1名疑似個案，一採陽性、二採陰性，明天將會再次安排採檢確認。為防止有接觸史的移工成為防疫破口，指揮中心晚間緊急宣布召回11月30日到12月4日入住桃園大園區三民路醫管顧問中心的移工至集中檢疫所，並將宿舍進行徹底消毒。
陳時中說，由於案688主要待在宿舍中，若是已經去工作的移工，指揮中心也會一一召回，雇主有看到也希望能和1955或1922聯繫，陳時中也強調，後續集中檢疫不會跟移工收取費用。
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