染疫移工接觸者增1確診！指揮中心急召回全數移往檢疫所

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染疫移工接觸者增1確診！指揮中心急召回全數移往檢疫所

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-12-05 22:23:26

陳時中
▲指揮中心指揮官陳時中晚間緊急召回桃園宿舍所有移工，目前還有1名失聯中。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.04）
日前1名印尼移工（案688）確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5）日表示，案688同宿舍47人完成檢驗後，晚間公布其中1名確診，列為案695，另還有1名一採陽性二採陰性。晚間緊急召回所有桃園宿舍移工。
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陳時中指出，案688同宿舍47人中有1人失聯，其餘46人全數進行採檢，晚間確定新增1名確診，視為印尼籍20幾歲女性，列為案659，另外還發現有1名疑似個案，一採陽性、二採陰性，明天將會再次安排採檢確認。
為防止有接觸史的移工成為防疫破口，指揮中心晚間緊急宣布召回11月30日到12月4日入住桃園大園區三民路醫管顧問中心的移工至集中檢疫所，並將宿舍進行徹底消毒。

陳時中說，由於案688主要待在宿舍中，若是已經去工作的移工，指揮中心也會一一召回，雇主有看到也希望能和1955或1922聯繫，陳時中也強調，後續集中檢疫不會跟移工收取費用。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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