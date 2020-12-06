羅志祥助理私訊流出！驚爆「專訪想洗白」　本人緊急澄清

藝人羅志祥（小豬）於今年4月被大陸網紅女友周揚青，以「毀滅性分手文」控訴其劈腿，形象受到重創。而羅志祥近期接受雜誌專訪，預告2021年會以音樂作品重新出發，疑似將全面復出。不過5日卻在網路上流出羅志祥助理私訊對話，內容提到「最近有專訪要洗白，叫我們別惹事」，甚至還提及羅志祥和某網美發生關係。對此，該助理也在IG上反駁，表示「有人盜用我帳號跟別人聊天，這個不是我，請不要相信」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 羅志祥助理11月初爆出酒駕，然而5日臉書社團《爆怨2公社》上卻突然流出疑似為該名助理在IG上的私人對話截圖。內容中提及「大家都忘了阿，幸好被其他新聞蓋過」，被問及「主任（羅志祥）沒罵你嗎？」，也立馬回應「沒，只說小心點，因為有專訪要洗白，叫我們最近別惹事」。▲疑似為羅志祥助理IG私訊對話被流出。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）不僅如此，對話中還爆料主任跟網美發生過關係，「每周都會固定做一次」，並向對方表示「有錢幹嘛不蹭，反正主任單身」。內容曝光後，隨即在網路上引起熱議。▲私訊對話所爆料的內容，讓不少網友震驚。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）▲對話中爆料羅志祥與網美發生關係。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）但針對私訊對話遭到外流，該名助理立馬在IG發文反駁，表示「有人盜用我帳號跟別人聊天，這個不是我，請不要相信」，隨後也貼出三聯單表示，「已經報案了，請大家不要再被騙了」。（編輯：陳雅雲）▲該名助理緊急發文澄清，更強調「已經報案了」。（圖／翻攝自助理IG）※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！