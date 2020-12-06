東風季風續肆虐、低溫探17度 氣象局曝光回溫時間點
東風季風續肆虐、低溫探17度 氣象局曝光回溫時間點
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-12-06 08:12:47｜update2020-12-06 08:12:53
迎接下週的到來，氣象局提醒，下週一、下週二（７日、８日）開始，受到東北季風的影響，北台灣及花蓮整天偏涼，中南部及台東早晚也涼，中部以北及宜花低溫約１７到２０度，沿海、空曠地區氣溫會更低一些，南部及台東低溫約２０至２２度；降雨方面，迎風面的北部及東半部有斷斷續續的降雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區要留意局部大雨或豪雨發生的機率，中南部為多雲到晴的天氣。
下週三（９日）東北季風稍減弱，下週四、下週五（１０日、１１日）東北風影響，北部及東半部雖然仍有局部短暫雨，但雨勢緩和、空檔增多，中南部維持多雲到晴的天氣；氣溫有回升趨勢，北台灣早晚仍稍涼，中南部日夜溫差大。下週六（１２日）另一波東北季風影響，北台灣及花蓮整天偏涼，其他地區早晚也涼，中部以北及東北部低溫約１７至１９度，沿海、空曠地區氣溫會更低一些，南部及花東低溫約１９至２２度；降雨方面，迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區要留意局部大雨或豪雨發生的機率，中南部為多雲到晴的天氣。另外，１３日到１５日東北季風影響，北部及東北部天氣感受稍涼，其他地區早晚亦較涼，北部及東半部地區仍持續有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。