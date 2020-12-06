越南籍落跑移工今早尋獲　陳時中親曝採檢結果

中央流行疫情指揮中心4日公布，國內新增1名印尼籍移工（案688）確診新冠肺炎，根據了解他是因雇主要求，12月1日去自費採檢，結果驗出陽性，Ct值為32，考量到案688檢疫結束後，到宿舍自主健康管理，指揮中心緊急召回有接觸的同舍移工共47人，送往集中檢疫所，目前47人揪出1人確診，為案695。

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另外，其中一名越南籍移工，在召回過程中被發現已經消失逃逸，指揮中心指揮官陳時中今（6）天也特別召開臨時記者會，親自說明目前的狀況，根據了解這名越南籍移工已經在今天清晨一點多，在台北市找到，已經馬上被送往集中檢疫所並且接受採檢。

陳時中也表示，案695為案688同宿舍接觸者， 2人都在11月29日於三民路宿舍進行自主健康管理；11月30日案695入住春日路宿舍，並於12月4日召回集中檢疫所，而案695密切接觸者共2人，均為案688接觸者，其中1人已在12月4日入集中檢疫所，採檢結果為陰性；另1人為原失聯的越南籍移工，今日尋獲後採檢，結果為陰性，目前還在集中檢疫所當中，其餘接觸者則是將持續調查釐清。