快訊／落跑越南移工找到了！清晨在北市現蹤
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-12-06 08:44:54｜update2020-12-06 09:49:44
一名30多歲印尼籍女性移工，檢疫期滿後因雇主要求自費採檢，確診新冠肺炎為案688，由於案688在自主健康管理期間曾與47名移工同住，指揮中心將這47人召回，要求入住集中檢疫所。
但是其中一名越南籍接觸者，卻在召回時發現消失逃逸，指揮中心副指揮官陳宗彥今（6）天上午表示，目前這名失聯的越南籍移工已被尋獲，並且送往集中檢疫所。陳宗彥提到，這名移工是今天清晨一點多，在台北市找到，由警政跟移民單位成立專案小組，循線追查，陳宗彥還透露，一開始試圖要透過門號定位，但這名移工在第一時間將兩個手機關機，隨後改以路口監視系統等方式追查，終於找到他。
根據了解，該移工已經送往集中檢疫所，並且將在上午採檢完畢，指揮中心最快將在今天下午，一併公布這名越南移工跟其他46名接觸者的採檢結果。
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