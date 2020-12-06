直播／落跑移工找到了！國內暴增22例境外 陳時中親說明
直播／落跑移工找到了！國內暴增22例境外 陳時中親說明
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-12-06 13:44:40
中央流行疫情指揮中心，為了因應新冠肺炎疫情，今（4）天下午召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明國內新增22例境外移入個案，以及日前一名確診移工案688，由於案688在自主健康管理期間曾與47名移工同住，指揮中心將這47人召回，要求入住集中檢疫所，目前同宿47人之中有1人確診，列為案695，為20多歲印尼籍女性，其餘46人採檢結果也將在今天出爐，最新疫情狀況，讓《NOWnews今日新聞》直播帶大家了解最新情況。
根據指揮中心統計，截⾄5號，國內累計112,412例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含110,417例排除)，其中693例確診，分別為601例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，574人解除隔離，112 人住院隔離中。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。