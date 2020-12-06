直播／落跑移工找到了！國內暴增22例境外　陳時中親說明

由於案688在自主健康管理期間曾與47名移工同住，指揮中心將這47人召回，要求入住集中檢疫所，目前

同宿47人之中有1人確診，列為案695，為20多歲印尼籍女性，其餘46人採檢結果也將在今天出爐，

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根據指揮中心統計，截⾄5號，國內累計112,412例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含110,417例排除)，其中693例確診，分別為601例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，574人解除隔離，112 人住院隔離中。