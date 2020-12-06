影／超狂！一次嚐遍彰化大埔商圈經典美食

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今年的大埔小吃宴，每桌有20道大埔商圈的小吃，一桌10人份3000元，11月19日中午開賣，隔日就已售罄，用餐民眾穿著紅色、白色或是紅白相間服裝出席，即可獲得歡樂禮物一份，也讓宴席充滿濃濃的聖誕氛圍，現場還有精采演出與趣味遊戲，用餐民眾不但有吃、有喝、有玩還有禮物拿，留下難忘的聖誕餐聚回憶。
王惠美說，今日大埔小吃宴《聖誕趴歡樂送》大家喜氣洋洋，感謝大埔商圈理事長陳雯嘉用心，集結大埔路20道美食成一桌的大埔小吃宴，20道菜僅收3千元，有前菜、主菜、甜點、飲品等，相當豐富。縣府也積極推廣行銷並補助大埔小吃宴《聖誕趴歡樂送》活動，讓大家以最少的錢來品嘗到最美味大埔商圈的美食。
大埔商圈發展協會理事長陳雯嘉說，第四屆大埔商圈美食宴結合聖誕節為主題，今年因為疫情及店家顧及品質考量，只席開50桌，要向許多訂不到桌次的消費者說抱歉，彰化市大埔路從早餐到凌晨消夜都有美食可吃，為了行銷彰化美食將其推廣出去，讓全國民眾來訪彰化時可以來大埔商圈嚐美食，希望疫情趕緊結束，明年再來擴大舉辦。
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