影／超狂！一次嚐遍彰化大埔商圈經典美食

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

影／超狂！一次嚐遍彰化大埔商圈經典美食

記者葉靜美/彰化報導

calendar_today2020-12-06 10:12:02

大埔小吃宴
▲第四屆大埔小吃宴今年以《聖誕趴歡樂送》為主題，席開50桌，場面溫馨歡樂。（圖／記者葉靜美攝）
彰化著名的大埔商圈舉辦第四屆大埔小吃宴，選在彰化市延平公園熱鬧開桌，以《聖誕趴歡樂送》為主題，今年雖受疫情影響桌次減半，50桌場面仍相當壯觀，現場伴隨表演及互動遊戲，大家頭戴主辦單位提供的聖誕帽，品嚐著一道道陸續送來的大埔美食，場面溫馨歡樂。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲彰化縣長王惠美表揚大埔商圈優質店家。（圖／記者葉靜美攝）
▲彰化縣長王惠美表揚大埔商圈優質店家。（圖／記者葉靜美攝）
今年的大埔小吃宴，每桌有20道大埔商圈的小吃，一桌10人份3000元，11月19日中午開賣，隔日就已售罄，用餐民眾穿著紅色、白色或是紅白相間服裝出席，即可獲得歡樂禮物一份，也讓宴席充滿濃濃的聖誕氛圍，現場還有精采演出與趣味遊戲，用餐民眾不但有吃、有喝、有玩還有禮物拿，留下難忘的聖誕餐聚回憶。
▲一道道陸續送來的大埔美食，大埔小吃宴年年都秒殺。（圖／記者葉靜美攝）
▲一道道陸續送來的大埔美食，大埔小吃宴年年都秒殺。（圖／記者葉靜美攝）
王惠美說，今日大埔小吃宴《聖誕趴歡樂送》大家喜氣洋洋，感謝大埔商圈理事長陳雯嘉用心，集結大埔路20道美食成一桌的大埔小吃宴，20道菜僅收3千元，有前菜、主菜、甜點、飲品等，相當豐富。縣府也積極推廣行銷並補助大埔小吃宴《聖誕趴歡樂送》活動，讓大家以最少的錢來品嘗到最美味大埔商圈的美食。

大埔商圈發展協會理事長陳雯嘉說，第四屆大埔商圈美食宴結合聖誕節為主題，今年因為疫情及店家顧及品質考量，只席開50桌，要向許多訂不到桌次的消費者說抱歉，彰化市大埔路從早餐到凌晨消夜都有美食可吃，為了行銷彰化美食將其推廣出去，讓全國民眾來訪彰化時可以來大埔商圈嚐美食，希望疫情趕緊結束，明年再來擴大舉辦。

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

繼續作答
您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

繼續作答
千萬票房國片，您最愛哪一部？

千萬票房國片，您最愛哪一部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀