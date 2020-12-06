中國重慶煤礦一氧化碳超標 23人死亡、僅1人獲救
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-06 09:46:55｜update2020-12-06 09:51:14
中國重慶市永川區吊水洞煤礦，週五（ 4 ）下午 5 時左右，傳出重大工安意外，該區早已停產 2 個多月的煤礦井，因為當地企業自行拆除井下的設備，導致一氧化碳空度過高事故，24 人受困礦井內。經過當地救援人員 30 多個小時的搶救，僅有 1 人獲救，其餘 23 人遇難。
煤礦工人向《新華社》表示，「礦井停產後，廠裡平時人不多，一般只有必須的值班人員。但最近因為要拆除設備，陸陸續續不斷有人下井，沒想到這麼多人被困在了井下」。公開資料顯示，吊水洞煤礦位於永川區安溪村毗盧寺社，由重慶市永川區吊水洞煤業有限公司經營。網站「天眼查」顯示，該公司成立於 2011 年 2 月 21 日，主要經營範圍為煤炭開采、煤炭銷售。《新京報》報導指，吊水洞煤礦共有 6 個區域，事故當天只有 2 個區域有人員作業。工人陳剛表示，按照工作流程，礦工下坑前必須登記時間、工作領域，受困的 24 人中，有 16 人非礦場員工，是從永川區過來幫忙拆除設備的人員。陳剛表示，當天下午 5 時 40 分左右已監測到礦井內一氧化碳濃度超標，地面上的通風井也冒出黑煙。
吊水洞煤礦安全事故應急救援指揮部表示，事發後經過 30 多個小時的全力搜救，至 5 日晚間 11 時，礦坑內 1 人獲救，23 人遇難。中國國務院 4 日安委會決定，對該起事故查處進行掛牌督辦。