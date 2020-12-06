老藝人比網紅好笑？網揭羅時豐成功關鍵：50路天王真的猛

網紅時代崛起，影音創作的重要性也越來越高，許多藝人明星也漸漸從上傳統電視節目，轉戰經營社群媒體、網路節目，近日有鄉民在PTT表示，因為友人推薦自己去看羅時豐的影片，沒想到一看卻完全停不下來，話題意外掀起眾人共鳴，不少留言直呼「老藝人真的比較猛啊！」。

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日前就有鄉民發文提問「老藝人變成YouTuber怎麼都這麼好笑？」，他表示最近有女性友人推薦他去看52歲資深唱將「大牛」羅時豐的YouTube頻道，這就讓他相當好奇，原本只追韓星的女性友人為何突然轉到台語領域，沒想到開始看羅時豐的影片節目後卻笑到停不下來，還大讚「這50路天王完全放飛自我，到處開黃腔，路邊的老伯隨便訪問都超好笑」。

▲羅時豐頻道成立1年就超過12萬粉絲訂閱。（圖／翻攝自臉書《羅時豐D.L 不務正YA》）

而這也讓原PO不禁好奇詢問「到底是現在youtuber水準太低，還是老藝人搞笑程度太高？」，文章曝光後也掀起網友熱議，有不少鄉民就表示「老藝人本來就是身經百戰，跟想搶點閱率的爆點不一樣」、「老藝人真的比較猛啊！現在youtuber隨便遇到不認識的檳榔攤老闆之類，根本尷尬到講不出話，也弄不出效果」、「能在舞台上活動的老藝人及時對話能力通常很強」、「以前秀場說話哪能給你剪接調整節奏」。

此外，也有許多被羅時豐圈粉的鄉民留言認為「從狗屎寫手，看到羅的新面貌！覺得效果很好XD」、「羅時豐超好笑啊！很放得下身段」，「努力很重要，老藝人有可能會有以前的老梗味，但羅時豐有努力洗刷以前的老梗味，知道現在什麼梗能講、什麼梗太老了」，事實上

羅時豐頻道

50路天王

（編輯：楊智傑）