英國釋出全球最大冰山空拍照　不斷崩解迫近南大西洋小島

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冰山 A68a 於 2017 年從南極洲脫離，大小約相當於英國薩默塞特郡（ 4200 平方公里），重約數千億噸。隨著水流漂浮，現在 A68a 距離南喬治亞島僅 130 英里（約 209 公里），很有可能擱淺在附近的淺海。若冰山擱淺，很可能傷害附近島上的海豹、企鵝的棲息地。近幾週，冰山不斷與小島發生碰撞，週六（ 5 ）南喬治亞島政府表示，將會持續與英國空軍合作，密切關注冰山的動向，並納入數據庫以提供船隻安全的海域資料。
根據英國皇家空軍的官方臉書（ Facebook ）透過 A400M，機組人員以及南喬治亞島政府官員能夠仔細地觀察冰山主體內部的裂縫，以及周遭海域中漂浮的碎冰。空軍中隊長威爾金森（ Michael Wilkinson ）表示，遠徵空軍大隊（ 905 EAW ）很榮幸能展現 A400M 處理數據的能力，並藉此了解冰山 A68a 的移動方向以及潛在的影響。在衛星導航的幫助下，A400M 能夠在天氣條件惡劣的情況下，更靠近冰山觀察。威爾金森中隊長代表所有參與的人員表示，這是一項獨特、令人難忘的任務。
英國皇家空軍指出，由於冰山體積過於巨大，只有衛星有能力照下整座冰山，但這些靜止照片也有助於南喬治亞島政府與空軍，分析 A68a 冰山的移動方向以及影響。照片顯示，冰山邊緣不斷有碎冰剝落，且冰山底部出現水流沖蝕出的隧道。