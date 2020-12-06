盼業者挺萊豬？蘇貞昌：讓台灣豬出國賺大錢

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

盼業者挺萊豬？蘇貞昌：讓台灣豬出國賺大錢

記者劉育辰/綜合報導

calendar_today2020-12-06 11:48:52

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.04）
▲行政院長蘇貞昌6日前往嘉義縣，出席「現代化屠宰場啟動，政府力挺養豬產業升級活動」。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.04）
行政院院長蘇貞昌今（6）日前往嘉義縣，出席「現代化屠宰場啟動，政府力挺養豬產業升級活動」時表示，要準備大大拓展海外的豬肉市場、賺大錢；並藉由百億基金，輔助各地養豬產業同步升級，讓台灣養豬產業更好。
我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇貞昌今天前往嘉義出席養豬業升級活動時被問到，是否希望相關產業的業者支持萊豬進口？蘇貞昌表示，台灣的豬肉品質很好，歷經24年也終於從口蹄疫疫區拔針成功，現在準備要大大拓展國外的豬肉市場、賺大錢。過去，台灣光是外銷日本的豬肉就能高達600億台幣，是非常大的產值。
蘇貞昌指出，現在農委會有個計畫，要藉這次進口萊豬的契機，將全國養豬產業近一步升級，包括像豬隻屠宰、運送等等，讓整個作業、設備、冷鏈通通升級起來，這些豬肉到了市場上，國人同胞要吃的豬肉品質也保持得更好、衛生更好，對國人的健康更好。
蘇貞昌也說，升級後，台灣豬肉會更有能力外銷，拓展國外的市場，為國人賺取外匯，讓養豬的豬農更有收入，一起升級，國人一起好。「今天我們看到，所有的業者也都來，都可以看到政府下定決心；同時，大大地藉由這次有百億要補助各地的養豬業者、各地的屠宰、運送種種方面，大家同步升級，台灣的養豬業、肉品業會更好。」
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

繼續作答
您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

繼續作答
千萬票房國片，您最愛哪一部？

千萬票房國片，您最愛哪一部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀