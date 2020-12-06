盼業者挺萊豬？蘇貞昌：讓台灣豬出國賺大錢
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-12-06 11:48:52
行政院院長蘇貞昌今（6）日前往嘉義縣，出席「現代化屠宰場啟動，政府力挺養豬產業升級活動」時表示，要準備大大拓展海外的豬肉市場、賺大錢；並藉由百億基金，輔助各地養豬產業同步升級，讓台灣養豬產業更好。
蘇貞昌今天前往嘉義出席養豬業升級活動時被問到，是否希望相關產業的業者支持萊豬進口？蘇貞昌表示，台灣的豬肉品質很好，歷經24年也終於從口蹄疫疫區拔針成功，現在準備要大大拓展國外的豬肉市場、賺大錢。過去，台灣光是外銷日本的豬肉就能高達600億台幣，是非常大的產值。蘇貞昌指出，現在農委會有個計畫，要藉這次進口萊豬的契機，將全國養豬產業近一步升級，包括像豬隻屠宰、運送等等，讓整個作業、設備、冷鏈通通升級起來，這些豬肉到了市場上，國人同胞要吃的豬肉品質也保持得更好、衛生更好，對國人的健康更好。蘇貞昌也說，升級後，台灣豬肉會更有能力外銷，拓展國外的市場，為國人賺取外匯，讓養豬的豬農更有收入，一起升級，國人一起好。「今天我們看到，所有的業者也都來，都可以看到政府下定決心；同時，大大地藉由這次有百億要補助各地的養豬業者、各地的屠宰、運送種種方面，大家同步升級，台灣的養豬業、肉品業會更好。」