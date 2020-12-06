謝長廷爆核食不會這麼早進口？蔡蘇回應了
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-12-06 12:18:29
日前返台述職的駐日代表謝長廷自爆，返台後和總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌討論過關於福島及周遭地區食品的進口，兩人的態度「他不能說」，但結論是「因為萊豬，沒有那麼快的感覺」。今（6）天蔡英文和蘇貞昌在行程中，被媒體問到是否跟謝長廷討論過時，也都各自給出回應。
針對福島及周遭地區食品的開放，謝長廷表示，基本上政府的立場第一是人民健康第一，所以核食不會開放，其次是沒有輻射的不是核食所以應該開放，有沒有輻射，則應該用科學方法鑑定調查、採取歐美先進國家的做法，而非中國的做法，這是我方的基本立場。謝長廷說，這次回來就是要了解福島食品議題，結果聽到的都是萊豬，可能萊豬告一段落才會討論福島，至於宣布的時間，他說他不是決策者、尊重行政院的決策，不過他是駐日代表，日方一定會問，他不能迴避；謝長廷也提到已經和蔡英文、蘇貞昌討論過福島食品進口的議題，兩人的態度他不能說，但結論是「因為萊豬，福島食品沒有這麼快（宣布進口）的感覺」
對此，蘇貞昌今天被媒體問到此事時，則否認謝長廷的說法，表示沒有與謝長廷討論過福島食品進口，也沒有與謝長廷碰面。而蔡英文在萬華出席靈安尊王千秋聯合遶境大典時，被問到「會開放核災區食品嗎？有跟謝長廷代表談過嗎？日本是不是有給壓力？」蔡英文則是僅揮手微笑作為回應。