搶修猴硐坍方路段！恐13號才通車　林佳龍：比預期更困難

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交通部長林佳龍，也在今天上午前往現場會勘，林佳龍提到，因為天候因素加上地質滲水，搶修速度比預期還要來得慢，估計最快還要3到4天，才能將坍方淤土清理完畢。甚至林佳龍強調，土方清運完畢後還需換軌、設置電力桿等，最快可能要等到13號以後才能通車。