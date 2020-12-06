搶修猴硐坍方路段！恐13號才通車 林佳龍：比預期更困難
搶修猴硐坍方路段！恐13號才通車 林佳龍：比預期更困難
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-12-06 12:19:29｜update2020-12-06 12:19:39
根據台鐵最新公告，因爲4日台鐵猴硐至瑞芳段因鐵道沿線土石鬆動坍方，導致雙向通行困難，公路總局啟動公路客運疏運接駁，針對台北-宜蘭及台北-花蓮間，要求轄管大都會客運、首都客運、台北客運、葛瑪蘭客運、國光客運及統聯客運等公路客運業者增開班次。
根據台鐵統計，截至12月5日止總計開行3804班(含加開906班)，總計疏運63218人次，預計今(6)開行1972班次，提供61850座位數。台鐵強調，在台鐵完成搶修前，公路總局仍將督導業者持續因應人潮狀況機動加班，欲前往宜蘭、花蓮旅客民眾，可至板橋、圓山、台北、南港及市府轉運站搭乘相關路線，東部地區欲往台北的民眾，也可從花蓮、蘇澳、羅東、宜蘭、礁溪轉運站等地搭乘國道客運北上。
交通部長林佳龍，也在今天上午前往現場會勘，林佳龍提到，因為天候因素加上地質滲水，搶修速度比預期還要來得慢，估計最快還要3到4天，才能將坍方淤土清理完畢。甚至林佳龍強調，土方清運完畢後還需換軌、設置電力桿等，最快可能要等到13號以後才能通車。