香港前議員許智峯流亡英國　全家帳戶遭中、港銀行凍結

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香港前議員許智峯流亡英國　全家帳戶遭中、港銀行凍結

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-12-06 12:20:18

許智峯 Ted Hui Chi Fung
▲香港民主黨前立法會議員許智峯12月5日抵達英國倫敦。圖為2019年許智峯聲援反送中示威。（圖／翻攝自許智峯 Ted Hui Chi Fung臉書）
香港民主黨前立法會議員許智峯（ Ted Hui Chi-fung ）上個月至丹麥，並宣佈流亡海外。昨（ 5 ）日許智峯表示自己與家人已經先後抵達英國倫敦，並證實全家人的銀行帳戶全數被凍結，其中涉及最少 3 間銀行、5 個帳戶，其中數百萬港元是許智峯的畢生積蓄。
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綜合港媒報導，許智峯 11 月 30 日前往丹麥，於週二（ 3 ）宣布正式流亡海外，並退出民主黨。英國時間週五（ 4 ）晚間許智峯 從丹麥哥本哈根抵達倫敦。有一名男子至希斯羅機場（ Heathrow Airport ）接機。被問及流亡相關問題時，許智峯表示心情沈重，因為知道回去香港的機會渺茫。許智峯證實，他自己、妻子以及父母的帳戶設立的銀行包括滙豐銀行、恒生銀行及中銀香港。
當初安排許智峯出訪丹麥的中國評論協會主席羅登（ Thomas Rohden ）在個人推特上批評，中國此舉「離譜」（ outrageous ）「中國共產黨不只凍結了許智峯的帳戶，還有他家人的（帳戶）。（中國政府）絕對沒有合法依據竊取這些人的資產」。

▲羅登在推特上發文，批評中國政府凍結許智峯家人的銀行帳戶，缺乏法律依據。（圖／翻攝自
▲羅登在推特上發文，批評中國政府凍結許智峯家人的銀行帳戶，缺乏法律依據。（圖／翻攝自 Twitter）
許智峯抵達英國時，並未回應以何種身份入境、以及未來的留居計畫，但外國媒體關注到香港人申請英國國民（海外）護照（ BNO ）、以及「 Leave Outside the Rules」（ LOTR，BNO 護照持有人的親屬，可透過此入境英國 ）的情況。《彭博社》（ Bloomberg ）週五（ 4 ）援引英國《訊息自由法》，政府護照辦公室公開資訊顯示，今年前 10 個月約 21 萬 6398 名香港居民獲得了英國國民（海外）護照（ BNO ），創下 1997 年以來新高。單 10 月份，辦公室就向香港人發出了 5 萬 9798 本 BNO 護照，比 2019 年同期增加了 59%，以每日工時 8 小時計算，相當於每分鐘就發出超過 5 本 BNO 護照。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲反送中示威期間，有人於香港商場高舉BNO護照。（圖／美聯社／達志影像）
《彭博社》報導指出，英國政府公布的數據也包括 BNO 護照續簽。自去年爆發反修例風波（反送中），至今年 7 月實施《港區國安法》，申請、續簽數量大增反映香港民眾對城市動盪的擔憂，部分香港人認為，社會、政治環境已改變。同時，英國倫敦的地產經紀表示，2020 年接獲諮詢的數量增加 80%，這些客戶可能已持有 BNO，也有可能在近期新申領或續領護照。

英國政府 10 月 22 日曾發表統計報稿，估計約有 290 萬名香港人符合 BNO 申請資格，其中這些香港人的親屬有 230 萬人符合資格能夠一同在英國居留。推測 2021 年至 2025 年，會有約 32.2 萬名香港人移居英國。

對於香港人申請 BNO 護照人數大增，《彭博社》於 4 日的中國外交部記者會上提問，發言人華春瑩回應，這是英國「違背承諾」，一意孤行、反覆炒作和利用英國國民海外護照的問題，這是對香港事務和中國內政的干預。中方將考慮不承認 BNO 作為有效旅遊證件，並保留採取進一步措施的權利

英國政府於《港區國安法》實施後，提升 BNO 護照持有者在國內的法律地位，目前持有者可以在英國停留五年，再定居 12 個月後便可登記成英國公民。中國外交部另一名發言人汪文斌早在 7 月 23 日回應，中方考慮不承認 BNO。
▲（圖／翻攝自中國外交部：發言人表態）
▲華春瑩回應12月4日回應《彭博社》記者提問。（圖／翻攝自中國外交部：發言人表態）
▲香港示威期間，被警方攔查的許智峯。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港示威期間，被警方攔查的許智峯。（圖／美聯社／達志影像）
 
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