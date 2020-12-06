香港前議員許智峯流亡英國　全家帳戶遭中、港銀行凍結

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當初安排許智峯出訪丹麥的中國評論協會主席羅登（ Thomas Rohden ）在個人推特上批評，中國此舉「離譜」（ outrageous ）「中國共產黨不只凍結了許智峯的帳戶，還有他家人的（帳戶）。（中國政府）絕對沒有合法依據竊取這些人的資產」。
許智峯抵達英國時，並未回應以何種身份入境、以及未來的留居計畫，但外國媒體關注到香港人申請英國國民（海外）護照（ BNO ）、以及「 Leave Outside the Rules」（ LOTR，BNO 護照持有人的親屬，可透過此入境英國 ）的情況。《彭博社》（ Bloomberg ）週五（ 4 ）援引英國《訊息自由法》，政府護照辦公室公開資訊顯示，今年前 10 個月約 21 萬 6398 名香港居民獲得了英國國民（海外）護照（ BNO ），創下 1997 年以來新高。單 10 月份，辦公室就向香港人發出了 5 萬 9798 本 BNO 護照，比 2019 年同期增加了 59%，以每日工時 8 小時計算，相當於每分鐘就發出超過 5 本 BNO 護照。
《彭博社》報導指出，英國政府公布的數據也包括 BNO 護照續簽。自去年爆發反修例風波（反送中），至今年 7 月實施《港區國安法》，申請、續簽數量大增反映香港民眾對城市動盪的擔憂，部分香港人認為，社會、政治環境已改變。同時，英國倫敦的地產經紀表示，2020 年接獲諮詢的數量增加 80%，這些客戶可能已持有 BNO，也有可能在近期新申領或續領護照。
英國政府 10 月 22 日曾發表統計報稿，估計約有 290 萬名香港人符合 BNO 申請資格，其中這些香港人的親屬有 230 萬人符合資格能夠一同在英國居留。推測 2021 年至 2025 年，會有約 32.2 萬名香港人移居英國。
對於香港人申請 BNO 護照人數大增，《彭博社》於 4 日的中國外交部記者會上提問，發言人華春瑩回應，這是英國「違背承諾」，一意孤行、反覆炒作和利用英國國民海外護照的問題，這是對香港事務和中國內政的干預。中方將考慮不承認 BNO 作為有效旅遊證件，並保留採取進一步措施的權利
英國政府於《港區國安法》實施後，提升 BNO 護照持有者在國內的法律地位，目前持有者可以在英國停留五年，再定居 12 個月後便可登記成英國公民。中國外交部另一名發言人汪文斌早在 7 月 23 日回應，中方考慮不承認 BNO。