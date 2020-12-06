絕處逢生　江啟臣到澎湖主持不分區立委聯合服務處揭牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
江啟臣表示，國民黨歷經各種打擊與挫折，卻從來沒被打敗過，政黨輪替帶來重大考驗，也給了黨省思與改變的契機，國民黨的黨魂就是中山先生「以民為本」的理念與精神，凡是以人民利益為出發點，與民意站在一起，相信支持國民黨的力量會再回來。
國民黨上午也在馬公市民眾服務社成立不分區立委曾銘宗、廖婉汝、吳怡玎「澎湖聯合服務處」，由黨主席江啟臣、縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等共同揭牌。江啟臣表示，澎湖目前雖無黨籍區域立委，但國民黨服務鄉親不打折，主動了解基層需求，重新贏回選民信任。
澎湖設置不分區立委聯合服務處，提供更直接、更多元的選民服務，這3位立委分屬立法院財政委員會(曾銘宗)、社會福利及衛生環境委員會(廖婉汝)，以及司法及法治委員會(吳怡玎)，每一位都具有不同領域的專業背景，民眾任何需求或陳情，會依其案件性質提供專業完善的服務，讓鄉親的問題都能更快速獲致解決。
江啟臣指出，民進黨仗恃完全執政權勢，整天搞意識形態，大開民主倒車，蓄意打壓新聞自由，更枉顧台灣人民健康，執意開放進口美國萊豬。
江啟臣並在會中代表公益捐贈惠民醫院重建基金33萬元，這筆款項由澎湖縣黨部主委許國政等人共同發起，許國政說，惠民醫院照顧澎湖鄉親超過一甲子，希望能起拋磚引玉之效，號召更多人投入愛心捐款行列。