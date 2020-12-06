藍議員批夜市活動虛應故事 管委會：希望看到夜市的努力
藍議員批夜市活動虛應故事 管委會：希望看到夜市的努力
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-12-06 14:15:00
高雄市經發局為振興夜市經濟，上週六在六合夜市推出「辦桌免費吃」活動引發民眾不滿，昨（5）日晚間在凱旋青年夜市再辦促銷活動，高雄市議員陳若翠痛批經發局辦活動只是「虛應故事」，人潮三三兩兩，自我安慰辦一百場也沒用，凱旋青年夜市管委會則說，希望外界能看到夜市、攤商的努力。
鶻民黨高雄市議員陳若翠痛批，原本凱旋青年夜市自辦的「2020市集歡樂SONG活動」，被形容是要「雪恥」，結果大張旗鼓辦摸彩，逛夜市的人潮還是冷冷清清，可見民眾還是不領情，對提升攤商業績沒什麼幫助。對此凱旋青年夜市管委會表示，此次活動時間是與經發局多次會議討論後，管委會所建議的時間，活動目的是為夜市帶來人潮和提升消費額，透過經發局舉辦的活動與夜市加碼的烤乳豬加碼與攤商共同響應，來客數確實有顯著提升，此外，響應活動的牛排攤商業績成長5成，來客量是否增加，攤商的實際感受最為真切，希望外界能看到夜市、攤商的努力，期待日後市府持續與管委會合作推廣行銷，共創攤商與消費者雙贏。高雄市長陳其邁表示，這個活動都是管委會跟經發局共同規劃、共同舉辦，活動的情況如何問管委會就知道，高雄市政府也會接續包括來高雄旅遊住宿的夜市券，以及「高雄一百週年慶 PHONE狂GO物時時抽」，持續活絡夜市跟商圈，以及高雄的觀光消費。