面試完秒錄取！他「延1天報到」工作飛了　內行點破關鍵

為了找到想從事的行業和理想薪資，不少人在面試時除了展現自己的工作能力外，也會和人資或面試官詢問錄取後的相關資訊。然而近日有位上班族面試後在期限最後一天告知他成功錄取，並要求他過完周末就報到，而當他主動致電詢問是否能多延1、2天讓他辦理相關手續後，對方卻告訴他無法配合，「原錄取部份已取消」，讓他相當傻眼，也掀起不少網友熱議。

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這名男網友在社群論壇《Dcard》上分享這段錄取經過，他提到自己因為上份工作是非自願離職，於是到了台中某間公司面試，面試過程相對輕鬆，薪資也符合他的預期，經過幾天的煎熬等待後，他終於在昨（4）日收到對方用求職App所發的錄取通知，並要求他經過這個周末後，周一（7）早上八點直接到公司報到上班。

不過因為非自願離職自己還得到公家機關跑一些程序，而且週末自己也沒辦法到銀行開薪轉戶，經過幾番考量後決定親自打電話過去，解釋這些情況並詢問是否能夠「一兩天再前往報到」，順便請對方再另外寄一封正式的錄取通知。沒想到對方卻回覆「那不好意思，關於你所提公司無法配合，原錄取部份已取消，祝你找到適合的工作」。

▲原PO在收到這則訊息後相當傻眼。（圖／翻攝自《Dcard》）

原PO收到這樣的回應也相當傻眼，直呼第一次遇到這麼瞎的錄取，「只因為問能否順延報到日一兩天而已就可以足以放棄掉原本你要的人選？ 連討論的空間都沒有，而且連一個聘用書都沒有，我怎麼知道我的薪水有沒有到當初面試時所講的那樣？」，這個過程就在當天下午短短一兩個小時內發生，讓他錯愕表示「

只能說這公司處理方式極度隨便，也很不尊重求職者，這樣的公司我也慶幸沒有去

」。

而這個求職經驗曝光後，不少網友也傻眼看完全文，紛紛留言表示「我也遇過這種！跟你談好上班，結果忽然說疫情不招」、「因為這專長很多人會，找個乖乖聽話的」、「太雷了！真的好險，逃過一劫」、「誇張連正式通知信也不發」、「還說經公司開會決定錄取，怎麼馬上取消就不用開會」，不過也有網友持相反意見，「你不能配合他找其他人有不對嗎？這種事好聚好散啦」、「其實你可以錄取後請假去處理這些文件，公司需求但確實沒時間處理基本主管會通融，就當作一次不良的經驗吧」。（編輯：楊智傑）