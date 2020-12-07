修憲論壇／蔡英文正面回應訴求！180個學生名額全數額滿

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此次論壇將在12月10日於台北喜來登飯店B2舉行，從上午9點開始一路到下午4點半，共有3場不同的主題，討論修憲可能性，其中在上午9點，總統蔡英文將以貴賓身份出席致詞，同時開放現場學生問答，讓總統直面台灣的下一代，回應他們的訴求。
另外，台灣青年民主協會理事長張育萌、立法院長游錫坤、國民黨前主席朱立倫也都將上台發表演出，闡述自己對於修憲的立場。上午場論壇將在10點開始，以「台灣青年需要什麼樣的憲法？從廢考監到憲政體制」為題，邀請到台大政治系教授林水波擔任主持人，並與台灣學生聯合會秘書長陳估熊、台大學生會會長楊子昂、華青會副理事長陳冠安、巴黎第一大學法學博士許有為、總統府副秘書長李俊俋與談。
下午兩場論壇則以「修憲門檻與立委席次如何調整才是青年要的？」還有「當修憲VS制憲，台灣青年還有什麼其他選擇？」為題分別邀請時代力量智庫執行長李兆立、台灣青年民主協會理事長張育萌、國民黨青年團團長陳柏翰、南臺科大財法所所長羅承宗、民進黨立委陳亭妃、國民黨立委李貴敏、時代力量立委邱顯智、民眾黨立委張其祿、知名YOUTUBER鬼才阿水、經民連智庫召集人賴中強、輔大法律系助理教授姚孟昌、國民黨立委陳玉珍、民進黨副秘書長林飛帆、台灣基進立委陳柏惟共同參與與談。
本次論壇共開放180個學生報名名額已全數告鑿，不過《NOWnews今日新聞》亦將提供全程直播，歡迎所有關心修憲議題的民眾一同參與，見證台灣憲改的重要時刻。