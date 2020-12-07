修憲論壇／蔡英文正面回應訴求！180個學生名額全數額滿

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

修憲論壇／蔡英文正面回應訴求！180個學生名額全數額滿

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-12-07 08:00:00｜update2020-12-07 10:05:59

蔡英文
▲總統蔡英文將以貴賓身份出席致詞，同時開放現場學生問答，讓總統直面台灣的下一代，回應他們的訴求。（圖／NOWnews資料照）
總統蔡英文今年520就職典禮上宣布啟動修憲，18歲公民權、廢考監與下修修憲門檻都是改革目標。《NOWnews今日新聞》將於12月10日舉辦第二屆修憲論壇，以青年學生為主角，邀集總統蔡英文、立法院長游錫坤、前國民黨黨主席朱立倫等政、學界大咖，一同與青年討論台灣的修憲解方，《NOWnews今日新聞》也串連7大學生團體協辦此次論壇，在上周也宣布了蔡英文將出席論壇，直接面對學生的消息後，目前180個報名名額更全數額滿，可以看出年輕人對修憲議題的關心。
我是廣告 請繼續往下閱讀
本次修憲論壇以「年輕世代憲政藍圖與願景」為題，廣邀跨政黨立委、學界菁英與青年代表加入討論，共同探討台灣憲政改革的可能性。此次更與社團法人台灣青年民主協會、台灣學生聯合會、台大學生會、政大學生會、東吳學生會、政大政治系會、台大政治系會，7個學生團體協辦此次活動，也均在臉書上公布蔡英文將出席和論壇的完整相關細節，讓國家未來的主人翁真正參與台灣的修憲討論，決定台灣的憲改方向。
▲台大學生會與政大學生會皆在臉書上釋出消息。（圖／翻攝自臉書）
▲台大學生會與政大學生會皆在臉書上釋出消息。（圖／翻攝自臉書）
此次論壇將在12月10日於台北喜來登飯店B2舉行，從上午9點開始一路到下午4點半，共有3場不同的主題，討論修憲可能性，其中在上午9點，總統蔡英文將以貴賓身份出席致詞，同時開放現場學生問答，讓總統直面台灣的下一代，回應他們的訴求。

▲政大政治系與東吳學生會也在臉書上放出論壇詳細內容（圖／翻攝自臉書）
▲政大政治系與東吳學生會也在臉書上放出論壇詳細內容（圖／翻攝自臉書）
另外，台灣青年民主協會理事長張育萌、立法院長游錫坤、國民黨前主席朱立倫也都將上台發表演出，闡述自己對於修憲的立場。上午場論壇將在10點開始，以「台灣青年需要什麼樣的憲法？從廢考監到憲政體制」為題，邀請到台大政治系教授林水波擔任主持人，並與台灣學生聯合會秘書長陳估熊、台大學生會會長楊子昂、華青會副理事長陳冠安、巴黎第一大學法學博士許有為、總統府副秘書長李俊俋與談。

下午兩場論壇則以「修憲門檻與立委席次如何調整才是青年要的？」還有「當修憲VS制憲，台灣青年還有什麼其他選擇？」為題分別邀請時代力量智庫執行長李兆立、台灣青年民主協會理事長張育萌、國民黨青年團團長陳柏翰、南臺科大財法所所長羅承宗、民進黨立委陳亭妃、國民黨立委李貴敏、時代力量立委邱顯智、民眾黨立委張其祿、知名YOUTUBER鬼才阿水、經民連智庫召集人賴中強、輔大法律系助理教授姚孟昌、國民黨立委陳玉珍、民進黨副秘書長林飛帆、台灣基進立委陳柏惟共同參與與談。
▲青民協邀請學生共從參與，目前全數名額均已告鑿。（圖／翻攝自青民協臉書）
▲青民協邀請學生共從參與，目前全數名額均已告鑿。（圖／翻攝自青民協臉書）
本次論壇共開放180個學生報名名額已全數告鑿，不過《NOWnews今日新聞》亦將提供全程直播，歡迎所有關心修憲議題的民眾一同參與，見證台灣憲改的重要時刻。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

繼續作答
您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

繼續作答
千萬票房國片，您最愛哪一部？

千萬票房國片，您最愛哪一部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀