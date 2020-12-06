落跑移工意外揭黑幕！醫管公司「無法可管」成防疫破口？
落跑移工意外揭黑幕！醫管公司「無法可管」成防疫破口？
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-12-06 15:13:24
印尼籍移工案688確診，為了回溯他的接觸者，指揮中心緊急召回47名移工，其中一名越南籍移工逃逸，今天凌晨才被抓回，引爆仲介委託醫管公司管理移工亂象，但對此勞動部卻僅表示，醫管公司不是勞動部管轄範圍，目前無法可管。
勞動部勞動力發展署薛鑑忠組長指出，移工入境後是「雇主責任」，這批移工在11月中旬做檢疫，28、29號陸續離開集中檢疫所，仲介公司會委任醫管公司接機、帶移工去做檢查，但因爲適逢假日，所以將他們留宿宿舍，30號帶去採檢後就交給仲介公司。薛鑑忠坦言，根據目前法規，是雇主和仲介有罰則，但醫管公司不屬於勞動部管理，所以無法開罰，若移工確定有違規，也是由地方政府針對雇主和仲介開罰。薛提到，處罰對象就是雇主和仲介，雇主沒有依照生活管理規定，處6到30萬元，醫管公司無法可罰，目前這次事件後續將先請地方政府釐清是否違反生活管理規定。
目前這間醫管公司宿舍30號開始沒有住移工，衛生局也前往消毒，勞動部強調，針對管理漏洞，先前已經有找縣市政府、專家學者、民間團體一起做討論，礙於法規草案需要預告60天，最快明年第一季可以完成相關修法。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。