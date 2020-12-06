日本擬2021年春天開放旅行團入境 台灣可望列入首波名單
日本擬2021年春天開放旅行團入境 台灣可望列入首波名單
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-06 14:12:39
日本境內新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情持續，昨（ 5 ）日通報新增 2508 例確診病例，其中 17 例為入境機場時檢疫確診，其中東京新增 584 例、大阪新增 399 例、京都新增 44 例、北海道新增 183 例。日本《朝日新聞》引述政府消息人士報導，菅義偉政府正在研擬，2021 年春季，有限度的讓小型旅行團入境觀光。
《路透社》報導，東京目前正在準備因疫情延後的夏季奧運會，政府考慮自 2021 年春季開始，讓疫情控制嚴格的亞洲國家、地區，例如中國、台灣，以小型旅行團的方式入境旅遊。據日本開放計劃，小型旅行團必須在入境日本前，全部成員 COVID-19 檢測呈陰性，由導遊帶領各旅行團將會分散行動，必須交代詳細的旅遊路線，並使用專門設計的 App 追蹤健康狀況。旅行團在景點、飯店時將會與其他旅客分流。菅義偉政府早前啟動振興國旅計畫，成為近期國內經濟的動力，但因為第三波 COVID-19 疫情奧發，該項計畫開始受到批評。12 月 5 日兩大都市東京、大阪的新增病例創下歷史新高，全日本重症患者也上升至新水平。目前日本僅開放少部分的商業旅遊，並且要求旅客自我隔離 14 天。
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