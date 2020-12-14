肯尼NOW星球／李學林事件始末？夢想家董座張承中說分明

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

肯尼NOW星球／李學林事件始末？夢想家董座張承中說分明

運動中心/綜合報導

calendar_today2020-12-14 19:30:00｜update2020-12-14 19:57:56

肯尼NOW星球張承中。（圖／記者陳明安攝，2020.11.30）
▲NOWnews招牌Podcast節目《肯尼NOW星球》，第五集由「Kenny哥」高景炎(右)訪問P聯盟（P. League+）福爾摩沙台新夢想家董事長張承中。（圖／記者陳明安攝）
NOWnews招牌Podcast節目《肯尼NOW星球》第五集，邀請到P聯盟（P. League+）福爾摩沙台新夢想家董事長張承中，張承中透露ABL停賽後曾考慮加入SBL，也提到李學林事件的過程，球迷們想知道來龍去脈，聽了就知道！
我是廣告 請繼續往下閱讀
夢想家自2017年成立至今將邁入第4個球季，今年接受台新金控贊助更名為「福爾摩沙台新夢想家」，張承中表示名字變了但本質不變，一樣要呈現最精采的球賽給球迷們，儘管雙方僅接觸一、兩個月，但台新總經理可是夢想家元老級球迷，所以雙方相當快就達成合作共識。
▲
▲ 肯尼NOW星球專訪張承中。（圖／記者陳明安攝，2020.11.30）
夢想家籃球隊的開創是張承中和10個好朋友共同創立的，張承中笑稱大家都有「敢死的準備」。這段日子有苦、有笑、有淚，原本期待第四季能達成損益兩平，但無奈遇到疫情ABL無限期停賽。

張承中透露停賽期間曾和SBL聯繫，討論加入的可能性，但最後投身新職籃聯盟P. League+，因為和夢想家一直以來努力打造的「主客場制」目標較為契合。

▲
▲ 肯尼NOW星球專訪張承中。（圖／記者陳明安攝，2020.11.30）
不過張承中也表示，若疫情趨緩ABL決定復賽，夢想家會和P聯盟討論是否能兩聯盟兼打，「ABL是暫停沒有解散，大概三個月前還找過我們開會，目前規劃是2021年下半年或2022年初考慮復賽。」

主持人「Kenny哥」高景炎也問到前陣子的「李學林事件」，也就是李學林半年前在個人社群網站上開砲控訴夢想家，當時鬧得沸沸湯湯。張承中表示，李學林是有自己想法的球員，這過程中也想過多種處理方式，最後選擇的「留職停薪」，事後雙方已經和談、也有過自我檢討。

▲
▲ 肯尼NOW星球張承中。（圖／記者陳明安攝，2020.11.30）
P聯盟開幕戰就選在夢想家彰化縣立體育館主場，由夢想家出戰台北富邦勇士，隔天再戰桃園領航猿，夢想家本季新增台中主場，例行賽最後4場主場安排在台中市台體大體育館，張承中表示正在如火如荼規劃中，希望明年3月帶給球迷全新感受。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

您心目中2020最好看台劇是哪一部？

您心目中2020最好看台劇是哪一部？

繼續作答
爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

繼續作答
您贊成未來人工流產不再需要經過配偶同意？

您贊成未來人工流產不再需要經過配偶同意？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀