肯尼NOW星球／李學林事件始末？夢想家董座張承中說分明

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夢想家籃球隊的開創是張承中和10個好朋友共同創立的，張承中笑稱大家都有「敢死的準備」。這段日子有苦、有笑、有淚，原本期待第四季能達成損益兩平，但無奈遇到疫情ABL無限期停賽。
張承中透露停賽期間曾和SBL聯繫，討論加入的可能性，但最後投身新職籃聯盟P. League+，因為和夢想家一直以來努力打造的「主客場制」目標較為契合。
不過張承中也表示，若疫情趨緩ABL決定復賽，夢想家會和P聯盟討論是否能兩聯盟兼打，「ABL是暫停沒有解散，大概三個月前還找過我們開會，目前規劃是2021年下半年或2022年初考慮復賽。」
主持人「Kenny哥」高景炎也問到前陣子的「李學林事件」，也就是李學林半年前在個人社群網站上開砲控訴夢想家，當時鬧得沸沸湯湯。張承中表示，李學林是有自己想法的球員，這過程中也想過多種處理方式，最後選擇的「留職停薪」，事後雙方已經和談、也有過自我檢討。
P聯盟開幕戰就選在夢想家彰化縣立體育館主場，由夢想家出戰台北富邦勇士，隔天再戰桃園領航猿，夢想家本季新增台中主場，例行賽最後4場主場安排在台中市台體大體育館，張承中表示正在如火如荼規劃中，希望明年3月帶給球迷全新感受。