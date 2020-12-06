蘇貞昌要花20億元 讓嘉縣為全台肉品市場轉型第一家
蘇貞昌要花20億元 讓嘉縣為全台肉品市場轉型第一家
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-12-06 16:36:43
行政院長蘇貞昌今(6)日上午到嘉義縣肉品市場視察，提出要以新台幣20億元改變嘉義縣肉品市場，成為全台肉品市場成為現代化屠宰場的第一家，蘇貞昌表示，政府會信守對產業的承諾，維繫國產豬肉9成自給率，提升我國養豬產業整體體質及永續競爭力。
蘇貞昌今天一早就領著執政團隊到位於朴子市的嘉義縣肉品市場視察，同時提出對肉品市場的改建規劃，展現出政府全力推動台灣養豬產業轉型升級，打造台灣豬國家隊決心，未來將由中央畜產會與嘉義縣肉品市場攜手合作，共同推動興建新式屠宰場，導入HACCP認證制度，並以自動化監測設備推動屠體分級，建構肉品冷鏈物流系統，中央政府將率先投入20億元在嘉義縣設置示範場域，讓嘉義縣將成為國內肉品市場轉型的第一家。嘉義縣長翁章梁指出，面對萊豬進口政策，嘉義縣豬農最在意的就是價格及產銷問題，未來除了向中央爭取建立現代化屠宰場外，同時也爭取建置冷凍庫、輔導補助屠體運輸車輛、肉攤溫控升級等完整的冷鏈系統，協助產銷調節，以保障農民收益；其次豬農也期待政府協助飼養設備升級，除提升相關汙染防治設設備外，也增設自動化設備提升生產效率。縣府農業處提出，為讓肉品市場轉型升級與國際接軌，農委會各部門、縣府及嘉義縣肉品市場多次經研商後，將參考丹麥現代化屠宰設備，投入20億元規劃佔地面積4000平方米的現代化屠宰場，其中包含1樓繫留欄、2樓屠宰場、3樓為大分切場，預定112年完成建置，未來屠宰量由每日500頭擴充至每日3000頭。